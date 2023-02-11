港超聯　又嚟地區打吡！和富大埔硬撼冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（11日）展開第11輪競逐，打頭陣有和富大埔地頭出擊，於大埔運動場迎戰冠忠南區。大埔今場有謝家榮復任正選把守最後大關，加比爾及佐敦查維斯鎮守後防中路，箭頭人物保連奴擔起入球重責；南區繼續有頭號射手史提芬彭利拿攻堅，艾華及簡嘉亨負責兩翼側擊，鞠盈智於中場派牌。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時直播）

和富大埔正選：

94 謝家榮 [GK]

2 佐敦查維斯

4 馮冠鳴

6 羅振庭

9 鍾偉強

10 雷仙奴

17 陳曉鋒 [C]

20 保連奴

27 黃祖心

33 加比爾

67 利馬

冠忠南區正選：

25 伍瑋謙 [GK]

4 川瀨浩太

6 基斯

7 史提芬彭利拿

8 李嘉耀

11 佐佐木周 [C]

16 翟廷峯

18 艾華

19 簡嘉亨

24 鞠盈智

44 劉學銘

和富大埔後備：

63 李瀚灝 [GK]

5 關健朗

11 史建威

12 葉凱傑

14 蘇友鈿

18 彭欽蓬

19 趙少維

23 黃子俊

30 張力行

37 熊健沂

77 郭縉諾

99 鄭子森

冠忠南區後備：

1 蔡子濤 [GK]

29 謝德謙 [GK]

12 杜馬思

14 何振廷

17 慕沙

20 游卓峰

21 冼柏德

23 容昊

26 陳凱柏

28 陳傲軒

67 畢頓

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（11日）展開第11輪競逐，先開波有和富大埔坐鎮大埔運動場，與冠忠南區合演「地區打吡」。為打破今季聯賽主場全敗魔咒，「綠戰士」今場必定精英盡出，為搶分戰意毋庸置疑；至於南區則希望保持連勝走勢，繼續向前列位置發起衝擊。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時直播）

和富大埔首循環在主力加比爾缺陣的情況下，作客曾以1比3不敵冠忠南區，今次返到主場作賽，當然希望一雪前恥，主教練李恆滙表示：「我相信呢場有加比爾坐鎮後防，大埔整體實力會比首循環交手嘅時候較好。」「滙Sir」承認大埔主場草地質素欠佳，對「用波」有一定影響，相信雙方都會踢得相對簡單直接。至於李家豪就要繼續坐波監，是役無緣披甲。

大埔上場以1比2僅負東方，今季3次於聯賽主場出擊都落敗而回，主力左閘翁煦濤認為球隊除了「欠運」之外，表現亦有待改善。「翁仔」指出球隊有必要在開局就保持高度集中：「我哋好多失波喺上半場早段出現，所以最緊要集中精神，我哋係有機會喺南區身上攞分。」

力爭聯賽3連勝的南區，上輪以3比1輕取香港U23，正選門將伍瑋謙於該仗因傷退下火線，主教練鄭兆聰（Ricky）就派「定心丸」，透露此子沒有大礙，今場可以候命。Ricky指出大埔幾位外援質素頗高，需要加以提防：「見到大埔前鋒保連奴近期狀態幾好入好多波，我哋都要諗點樣去針對性防守。」冬窗加盟的慕沙，至今仍未開齋，但Ricky指出這位新兵心態正面，對其狀態並不擔心。

南區主力杜度早前證實要因傷長唞，另一主力中堅川瀨浩太（Kota），就表示已準備擔起更大責任：「杜度係我嘅好拍檔，佢喺場上好肯去幫我，依家輪到我去幫番其他隊友。」這位日本中堅和大埔後衞加比爾都屬「頂得之人」，但Kota表示只要堅持一貫踢法，無需畏懼任何對手。