【有片】曼聯外借新星射入靚罰球　下季夠料做紅魔正選

今季被曼聯外借去英冠球隊伯明翰嘅中場米積伯利有出色表現，呢位20歲突尼西亞國腳喺周六(11日)凌晨英冠聯賽射入靚罰球及1次助攻，幫伯明翰主場以2比0擊敗西布朗，曼聯球迷見到都非常興奮，認為佢下季歸隊有能力爭奪正選位置。

當時開賽10分鐘，米積伯利喺右路離門約30碼處理罰球，由於角度比較窄，當大家以為佢會斬波入禁區時，呢位中場選擇直接射門，皮球有足夠弧度彎入，對手門將大衞畢頓始料未及，飛身撲救已經鞭長莫及。換邊之後，米積伯利傳畀基斯甸比歷入波，奠定2比0勝局。

米積伯利今次射入罰球，唔止精彩，並且係佢職業生涯首個入球，可以話係別具意義。曼聯近期出現中場人腳荒，包括基斯甸艾歷臣受傷長抖，卡斯米路停賽3場，會方早前要向拜仁慕尼黑借用沙比薩應急。

唔少曼聯球迷睇完米積伯利射入靚罰球後，認為紅魔主帥坦哈格下季應該重用佢，畀基斯甸艾歷臣、卡斯米路有足夠時間休息。