比堤：兵工廠要靠沙卡仔創造機會

筆者承認，愛華頓上場聯賽絕對值得擊敗阿仙奴，兵工廠的球員看來相當疲累，中場失去了競爭力，防守死球方面更加非常不濟，故他們周六面對賓福特需要交出反彈的表現才可。

上場佐真奴後備入替湯馬士柏迪作出處子登場，我對於他表現平平不感到意外，因為當球隊控制著戰局時他的確是一位出色的球員，但是他在體力化的球賽當中功效卻認真麻麻。

佐真奴的過人之處是其視野及位置感，當他有足夠時間，他就可以穩妥地保持控球權，所以我希望可以在今場對賽賓福特一仗中看到他真正的一面。然而，我不會視他為正選的必然人選，當其他球員需要休息時間，他便可以作出輪換。

賓福特自從世盃後於聯賽保持不敗，錄得4勝2和好成績，他們組織力十分好，成功擊敗過曼城、曼聯及利物浦，同時亦曾經跟車路士及熱刺打成平手。我認為他們的死球攻勢是兵工廠的最大威脅，艾雲東尼及麥比奧莫的靈活走位及成熟的合拍程度，將會為主隊後防帶來威脅。

面對賓福特的緊密防守，我認為阿仙奴的翼鋒球員如布卡約沙卡，以及如有機會上陣的李安度杜沙特，將會成為球隊創造入球機會的關鍵成員。我的前球會於今季首循環曾經以3比0完勝賓福特，預計這個賽果將可推動他們今仗獲勝，交出反彈表現。