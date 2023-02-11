劍擊周末激戰連場　江旻憓盼巴塞站延續強勢

香港劍擊隊精英今個周末分途出戰，近態甚勇的重劍「微笑天后」江旻憓於世界盃巴塞隆拿站直入64強，力爭在本季連續第三個賽事「有牌落袋」；至於奧運金牌劍神張家朗亦乘巴黎世界盃分站奪銅的威勢，於格蘭披治大獎賽都靈站爭逐錦標，明天正式亮相。另外，男子及女子佩劍隊亦分別假波蘭及烏茲別克出戰世界盃。

世界排名第三的江旻憓上月底於多哈賽事奪銅，連同早前世界盃溫哥華站的銀牌，這位29歲好手已連續兩站企上頒獎台。來到巴塞，江旻憓以二號種子身份出戰，首圈對手是法國的Joesphine Jacques。後者世界排名38，但就在二人唯一一次對賽中（2019年多哈世界盃）擊敗江旻憓，且看港將能否一雪前恥。然而港隊其餘6名成員佘繕妡、連翊希、陳渭泠、朱嘉望、方心及黎曉曈則在小組賽止步，未能進身淘汰賽。

至於男子花劍則派出龐大陣容出戰都靈大獎賽，成員包括張家朗、蔡俊彥、陳建雄、鄭鐵男、張小倫、蔣翱駿、李逸朗、梁千雨、吳諾弘及楊子加。周六(11日)先進行分組賽，而周日則進入64強淘汰賽。女花代表於都靈大獎賽亦有不俗表現，陳諾思連續兩站打入正賽圈，周日正賽首圈鬥主場劍手Francesca Palumbo。

至於港隊男子佩劍出戰波蘭華沙站世界盃，何思朗小組5場全勝獲第9名及正賽席位，遇上埃及選手Adham Moataz。女子佩劍代表歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文、薛雅齊於烏茲別克世界盃力爭好成績。