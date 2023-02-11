500次「刁時」勝！伊士拿寫網壇里程碑

美國「巨人殺手」伊士拿周五再寫歷史紀錄，他在職業網球員協會（ATP）250巡迴賽美國達拉斯站，以直落兩盤7比6(10比8)、7比5力挫厄瓜多爾的高美斯，迎來生涯獲第500個「刁時」獲勝，踏上另一個里程碑。

「生涯當中我贏了很多刁時，然而在第一盤跨過一個重要數字—500次。」伊士拿在這場8強戰的第一盤以「刁時」獲勝，並且笑到最後兼獲得準決賽資格，「我很開心，不需要用第501次。」伊士拿獲得500次「刁時」獲勝，拋離了費達拿（466次）及森柏斯(328次)等，位列史上第1，如果伊士拿繼續比賽，相信這個紀錄幾難被破。

「這實在累積了很多經驗，但我更愛如祖高域般的6比1、6比0模式贏波，可惜這不是我的風格。」伊士拿笑言；而他於去年7月在溫布頓已超越克羅地亞名將卡路域，成為生涯發出最多ACE球的球員。

此外，中國球手吳易昺同一站比賽有出色表現，以直落兩盤6比3、6比4淘汰法國Adrian Mannarino，生涯首次躋身ATP巡迴賽4強，並追平了潘兵於95年首爾公開賽後，中國男網在ATP的最好成績。