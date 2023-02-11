港超聯　和富大埔兩球挫冠忠南區

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（11日）展開第11輪競逐，打頭陣有和富大埔地頭出擊，於大埔運動場迎戰冠忠南區。結果大埔憑陳曉鋒及雷仙奴，上下半場各入1球，以2比0擊敗冠忠南區，今季聯賽首次於主場取勝。

大埔今場有謝家榮復任正選把守最後大關，加比爾及佐敦查維斯鎮守後防中路，箭頭保連奴擔起入球重責；南區繼續有頭號射手史提芬彭利拿攻堅，艾華及簡嘉亨負責兩翼側擊，鞠盈智於中場派牌。賽前大埔一眾球會高層到場主持握手禮，並為主隊打氣。

「綠戰士」開波就展現高昂戰意，5分鐘，保連奴從後場帶波長驅直進分給雷仙奴，後者傳中，可惜接應的黃祖心來遲一步。10分鐘，利馬交前，雷仙奴轉身放冷箭，威脅不到伍瑋謙。靠兩邊傳中發圍的南區，21分鐘高波攻勢被加比爾頭槌解圍不遠，佐佐木周禁區頂窩利抽射偏離目標。27分鐘，保連奴禁區頂搶贏李嘉耀，鍾偉強再傳入門前，由陳曉鋒剷射完成最後1擊，主隊先拔頭籌。32分鐘，佐佐木周回後，劉學銘禁區外勁射，未能命中目標。大埔半場帶着1球優勢回更衣室。

換邊後，南區換入慕沙及何振廷等後備兵全力反撲，但大埔形勢上不落下風，62分鐘，利馬落底傳中，鍾偉強接應頭槌攻門僅僅斜出。南區其後發起一波具威脅攻勢，63分鐘，鞠盈智禁區內窩利抽射，被羅振庭頭槌護空門。1分鐘後，劉學銘門前倒掛，再被謝家榮托出底線。73分鐘大埔反擊機會，保連奴推入禁區分波，雷仙奴接應射入，為主隊拉開領先優勢。南區比賽後段嘗試反攻，但威脅不大。最終大埔以2比0擊敗南區，今季首次於聯賽主場贏波。