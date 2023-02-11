港超聯　理文易帥後第一擊迎戰港會　

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（11日）尾場，以曾昭達暫代主教練的理文，於將軍澳運動場迎戰港會。理文今場由荷西安祖及余煒廉鎮守中路，黃威聯同張憙延，為前線的艾華頓及洛迪古斯輸送彈藥；有菲杜化，杜國樑及泰亞高停賽的港會，今仗僅得6名後備，吳子聰今季首度上陣，安高沙及李小恆負責側擊，支援福保羅和基奧爭取入球。（on.cc東網周六下午6時直播）

理文正選：

28 陳嘉豪［GK］

4 立花稜也

5 余煒廉

8 艾華頓

9 洛迪古斯

14 荷西安祖［C］

17 張憙延

21 曾錦濤

23 黃威

33 迪高

44 中村祐人

港會正選：

1 費查 ［GK］

8 喜比特

10 安高沙 ［C］

12 周子謙

14 吳子聰

16 溫俊

18 積施利

19 李小恆

20 蕭嘉明

25 基奧

30 福保羅

理文後備：

1 高俊 ［GK］

88 袁皓俊 ［GK］

7 李康廉

10 亞哥斯達

11 鄭兆均

12 羅焯熙

16 顏樂楓

18 許可臻

24 鄭進泓

26 黃俊皓

29 余沛康

91 基華尼頓

港會後備：

21 馮朗軒 ［GK］

6 亞當貝利

7 羅賓士高

15 麥美倫

22 禾利朗拿

31 余毅行

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（11日）尾場賽事，理文回師將軍澳運動場迎戰港會。力爭重奪榜首位置的理文，易帥後首次主場出擊，肯定希望及時反彈；至於上場搶回1分的港會，有多位主力缺陣，今場能否抵禦「黃黑軍團」狂轟濫炸，值得留意。

理文上輪以1球不敵標準流浪之後，宣布與陳曉明分手，由曾昭達接過帥印，這位暫代主教練認為與球員的相處方式，不會因為職銜上改變而有太大變化。首回合「黃黑軍團」作客以2比1險勝港會，「達Sir」認為今次地頭出擊，理文會更有把握取得佳績：「我哋對自己主場比較熟悉，球場大細同質素都有保證，喺地頭對港會我哋係比較有信心。」對於新加盟中堅施沙會否登場，「達Sir」認為仍視乎這位塞拉利昂國腳的狀態。

上場失利之後，理文在爭冠形勢上處於被動，要重返榜首，餘下8場聯賽不容有失，中場顏樂楓就表示球隊爭勝的心態不會改變，並呼籲球隊要盡快忘記上場失利：「希望大家唔受到上場輸波影響，我已經唔會去諗之前發生嘅事，只會專注打好餘下呢8場『決賽』。」

港會上場以1比1逼和晉峰，不過就有菲杜化兩黃一紅被逐，杜國樑及泰亞高亦累積5面黃牌，悉數在今場停賽，主教練東尼咸美頓（Tony）指球隊會面對極大困難，尤其菲杜化及杜國樑為常規中堅組合，兩人缺陣影響頗大，但Tony表示全隊必定盡力戰鬥：「球隊今場有幾位球員冇辦法出戰，但我哋唔會以此為藉口，希望盡力令球迷睇到場有娛樂性嘅比賽。」

16歲小將周子謙（Tim）今場有機會擔正鎮守後防，他謂有心理準備要擔任中堅，有信心能夠打出水準：「之前聯賽對東方，同杜國樑拍檔打中堅，都無太多犯錯，所以有信心可以勝任踢依個位。」此外，Tim預計理文更換主教練後，表現會有所提升，務必小心防範：「通常球隊換咗主教練之會唔同咗，例如英超列斯聯一轉咗領隊，即刻可以同曼聯打和，所以我哋要小心應付理文。」