港超聯　聯賽主場首勝　POM加比爾：係新開始

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（11日）頭場賽事，坐鎮大埔運動場的和富大埔，以2比0擊敗前列分子冠忠南區，今季聯賽主場終於開齋。為大埔鎮守後防的加比爾（Gabriel），今場完美發揮制空能力，幫助球隊全取3分，兼力保不失，賽後被選為「今場最佳球員」（POM），他就希望這場勝仗，能成為球隊聯賽主場的新開始。

此前大埔於聯賽3次地頭出擊，先後不敵晉峰、港會及東方，聯賽主場的優勢似乎不明顯，今場面對積分榜前列分子南區，Gabriel承認心理上有一定壓力：「壓力係肯定會有，但唔係嚟自球會或球迷，而係自己畀自己嘅壓力，為咗更正場上嘅問題，教練團同我哋都落咗好多功夫，呢場波證明我哋係可以踢出更好表現，尤其係喺主場作賽。」

其中提升集中力，是大埔今季一直致力改善的問題之一，Gabriel認為球隊今場在這方面表現出色，能夠在主場球迷面前全取3分，他難掩興奮：「開咧後幾個月終於喺聯賽主場贏波係好開心，希望呢場勝仗，可以係一個新開始。」作為今季港超賽場其中一位表現突出的外援，Gabriel亦終於獲頒POM獎，對此他表示：「攞唔攞到獎都係次要，最緊要球隊贏波，今日每位隊友喺我心目中都係最佳球員。」