「傑運」選舉又嚟喇！即日起接受公眾投票

有「香港體壇奧斯卡」之稱的「2022年度香港傑出運動員選舉」候選運動員名單經已出爐，港協暨奧委會周六在將軍澳透過公開活動，呼籲市民由即日起至2023年3月12日踴躍參與網上投票，選出他們心目中的傑出運動員，表揚一眾努力不懈、永不言敗的香港健兒。

2022年香港運動員在國際體壇成績斐然，於世界級賽事屢獲獎牌，更有運動員登上「世一」寶座。港協暨奧委會透過香港傑出運動員選舉對運動員的成就予以嘉許，同時藉此鼓勵公眾人士支持香港運動員，並推廣全民參與體育運動。經過一個月提名期，「2022年度香港傑出運動員選舉」共收到來自46個體育總會提交合共96個提名，將由評審團、傳媒及公眾人士投票選出各個獎項得主。

今天逾百位候選運動員及隊伍亦有出席記者會，一同支持傑出運動員選舉，呼籲市民積極投票。會長霍震霆致辭時表示：「今屆的提名較去年增加接近一半，獲提名的運動員總數超過340位，當中都有不少是新面孔，實在令人鼓舞。我期望今屆的香港傑出運動員選舉能承接近年的運動熱潮，有更多市民積極參與投票，因為你們的每一票絕對是對香港運動員的支持。同時，香港接連舉辦多個大型體育賽事，世界級的健兒重臨香江，盛事之都恢復活力，港協暨奧委會將會全力配合，同各界攜手推動香港的體育發展。」

今屆香港傑出運動員選舉邀請了前港隊代表拍攝宣傳片，鼓勵公眾人士投票。參與拍攝的包括張敬煒（單車）、林衍聰（劍擊），以及李嘉文、李婉賢（賽艇），四人於記者會上分享拍攝趣事，並表示公眾人士的支持是對運動員的最大動力。相關宣傳片已上載於港協暨奧委會 Facebook 、Instagram 及 YouTube 專頁。

由即日起至3月12日，凡持有有效香港身份證人士，均可透過「2022年度香港傑出運動員選舉」網頁參加公眾投票（每人限投票一次）。為鼓勵公眾參與，每位成功投票人士均會自動參加幸運大抽獎，有機會贏取總值超過港幣16萬元的豐富獎品，詳情見於附件二。本年度傑出運動員選舉設有四個組別獎項，包括「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動組合」及「香港最佳運動隊伍」，選舉結果將於2023年4月18日在香港會議展覽中心舉行的頒獎典禮中揭曉。

2022年度香港傑出運動員選舉公眾投票

投票日期 ： 2023年2月11日至2023年3月12日

抽獎結果公佈日期 ： 2023年4月25日