球星晒冷強攻賓福特　阿仙奴大盤夠鑊氣

英超爭標關鍵戰，榜首阿仙奴主場火併賓福特。「兵工廠」上仗聯賽不敵愛華頓，好彩排第2嘅曼城同樣輸波，現仍保持5分優勢並少踢1場，今仗對手賓福特暫居第7，實力不容小覷，阿仙奴定必藉主場之利全力搶攻，佢哋近6仗聯賽主場5次開4球或以上，3.5球入球大值得再追。(Now 621周六晚11時直播)

雖然阿仙奴上仗落敗，但好彩曼城上仗同樣全失3分，聯賽榜前兩位形勢不變。今場對賓福特之後，「兵工廠」下周中就要同曼城交鋒，所以如果今場再失分的話，隨時軍心動搖，主帥阿迪達首要任務係要激起球員鬥心，集中火力向奪冠之路衝刺。

「兵工廠」喺冬窗亦有出手增兵，簽入嘅佐真奴、李安度杜沙特亦已經亮相，全隊體能最強嘅積及基奧柯亦隨時候命，相信經過適應後會愈踢愈好。原有班底包括幾位攻擊主力尼基迪亞、布卡約沙卡、馬田奧迪加特狀態仍然理想，阿仙奴首循環作客曾以3比0大炒賓福特，今仗主場出擊，要入波難度唔高。

艾雲東尼腳風順

作客嘅賓福特近況甚勇，聯賽保持9場不敗，而且佢哋愈踢愈有信心，踢法上唔係玩死守，而係同對手鬥攻，近期佳作計有3比1擊敗利物浦、2比2和熱刺，以及2比1擊敗曼城；炙手可熱嘅射手艾雲東尼今季已經攻入13球，入球停不了，今仗隨時同阿仙奴駁火，上演入球騷不足為奇。