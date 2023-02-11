港超聯　曾昭達開齋！理文2比1力挫港會

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（11日）尾場，以曾昭達暫代主教練的理文，於將軍澳運動場迎戰港會，最終理文憑艾華頓梅開二度，以2比1擊敗港會。

理文今場由荷西安祖及余煒廉鎮守中路，黃威聯同張憙延，為前線的艾華頓及洛迪古斯輸送彈藥；有菲杜化，杜國樑及泰亞高停賽的港會，今仗僅得6名後備，吳子聰今季首度上陣，安高沙及李小恆負責側擊，支援福保羅和基奧爭取入球。

理文初段已佔據較多控球，港會則留守後場防守，15分鐘，理文左路傳中，艾華頓門前撞入，為主隊先開紀錄，之後主隊繼續控制戰局，38分鐘，黃威開出罰球，洛迪古斯攻門中楣彈出，43分鐘，中村祐人傳予艾華頓，後者右路推大位射門又擊中門楣，港會再次大難不死，主隊領先1比0完上半場。

換邊後依然是理文天下，55分鐘理文角球攻勢，迪高混戰中倒掛攻門，被費查接實。6分鐘後，後備入替的基華尼頓左路傳中，洛迪古斯門前撞高，幾乎為球隊擴大比數。68分鐘，基華尼頓左路傳向禁區頂，艾華頓射門省中港會球員改變方向彈入網窩，費查欲救無從，理文以兩球領先。81分鐘，基華尼頓禁區頂主射罰球，眼看必入之際，再次擊中門楣彈出。戰至補時階段，港會罰球攻勢，理文中堅余煒廉不慎擺烏龍，但理文仍成功力保勝果，贏2比1完場。

艾華頓今場攻入兩球，助理文小勝港會，他謂今場勝利令能為迎接下場對冠忠南區的大戰加添信心：「呢場勝仗可以令全隊有番信心，始終下場對南區一定好難打，所以我哋一定要延續氣勢，繼續努力。」談到今仗幾次攻門皆被門框阻擋，這名巴西前鋒強調球隊取勝才是重中之重：「因為上場輸咗，所以今日贏波對全隊嚟講好重要，令中我哋延續爭聯賽冠軍嘅希望，大家會奮戰到最後一刻。」