港超聯　易帥後首勝 曾昭達：球員要揾番激情

理文周六（11日）出戰易帥後首場賽事，於主場將軍澳運動場惡鬥港會，最終「黃黑軍團」憑艾華頓梅開二度，以2比1擊敗港會。賽後暫代主教練曾昭達認為勝利對球隊十分重要，希望球員可以找回激情，為球隊注入更多動力，目標與爭標對手傑志鬥至最後一場。

理文在上場不敵標準流浪後，宣布陳曉明不再擔任球隊主教練，而球隊在易帥後第一擊即順利全取3分，賽後暫代主教練曾昭達認為今場勝利十分重要：「因為上場失利，又有啲人事變動，希望依場贏波可以令球隊踢返起；今場波雖然比數好緊湊，但球隊好多次中楣、中柱，對面都唔係太多機會，整體上我係滿意嘅。」

「達Sir」續指全隊上下對「曉明Sir」的離開均感到可惜，但大家同時亦知道足球世界就是這樣現實，而自己接手後首先希望可以提升球員心態：「我要求佢哋落到場揾番對踢波嘅激情，同埋多啲嘗試，我要見到球隊充滿動力。上場輸波對聯賽爭標係有啲挫敗，但起碼唔好自己認輸先，要咬到最尾個場。」

理文今場陣容變動不少，其中上場未有列入大軍名單的洛迪古斯，以正選姿態上陣，而受球迷關注的新援施沙亦只能作壁上觀等，「達Sir」對此亦有作出解釋：「球隊選擇好多，尤其外援有限額，都係睇邊個球員弗啲。另外今場波許勝不許敗，所以外援位我會傾向擺中前場球員為主，施沙狀態慢慢提升緊，睇吓嚟緊會唔會見到大家。」