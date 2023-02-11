港超聯　標準流浪迎東方 難分難解

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（12日）繼續激戰連場，其中標準流浪坐鎮斧山道運動場，與東方合演中游對決。要應付緊密賽程的流浪，想延續連勝走勢，今場就要問過重返勝軌的東方，兩軍今季多次交手，戰況都十分膠着，今場隨時再鬥到難分難解。（周日下午3時開賽）

接連擊敗理文、香港U23的標準流浪，今場迎來「8日3戰」的最後一場，技術顧問米路承認部分球員體能消耗極大，面對養精蓄銳的東方的確佔下風，當中後衞基藍馬因膝傷上陣成疑，幸好林衍廷刑滿復出。流浪賽前落後東方3分，米路直言今場屬於關鍵「6分波」，但有信心可以繼續贏波：「東方係一支強隊，尤其擁有葉鴻輝依位咁出色嘅門將，絕對唔易應付，雖然今季3次交手我哋一球都入唔到，不過射手祖連奴目前狀態好好，希望佢可以帶領球隊全取3分。」

連脵聯賽首循環交手互交白卷，兩軍今季各項賽事3次碰頭僅出現1個入球，東方主教練盧比度（Chino）認為，戰果反映雙方實力十分接近：「我哋鬥親流浪都好緊湊，因為兩軍實力咁高咁大，每次交手都唔容易入波，唔會有邊隊可以攞到絕對優勢，預計今次戰況都會係咁。」陣容方面，上場獻出地標戰的簡古爾，有望倒戈鬥面對舊主，Chino認為這位新兵可以令東方進攻有更多變化，至於蔡立靖與鐘樂安都有傷在身，上陣成疑。