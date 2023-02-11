港超聯　傑志遇香港U23 大開殺戒

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（12日）尾場賽事，傑志於主場旺角大球場迎戰香港U23。香港U23聯賽至今仍未開齋，加上正經歷「9日3戰」，球員體能未必能夠及時恢復；相反近7場聯賽全勝的「藍鳥」，為進一步鞏固榜首優勢，今場隨時再一次大開殺戒！（on.cc東網周日晚上6時直播）

傑志首循環曾大勝而回 ，但總監兼主教練朱志光認為香港U23近期表現有進步，今場並不能輕視對手：「踢咗咁多場實有進步，唔會場場都畀人炒，見到佢哋上場對流浪都一直咬住。唔可以話一定贏，弱隊只要比賽初段適應到，絕對唔容易應付。」陣容方面，除了羅拔圖累積5黃停賽，金信煜因工作證仍未辦妥未克候命，不過基爾頓、羅梓駿皆刑滿復出，羅素亦有機會迎來地標戰。

上場對深水埗獲選為最佳球員的米基爾（Mika），今季各項賽事暫時已累積11入球、7助攻，他表示自己無論在訓練，抑或比賽期間皆會繼續竭盡全力，希望今場可以幫助球隊延續勝軌：「今季對我嚟講好成功，但我目標係捧走聯賽冠軍；對手香港U23可能成績唔好，但比賽係遂場計，今場要贏波嘅話，我哋唔可以放鬆。」

香港U23周中戰畢「賽馬會菁英盃」，相隔數天就與傑志交手，主教練司徒文俊指球員體力難免有所影響，因此難以「夫添」出擊，令球隊形勢更嚴峻：「有啲球員之前兩場波都搏盡，有啲微傷要休息吓，所以未必可以用最好嘅人腳踢呢場波。」「司徒Sir」又謂「藍鳥」實力強橫，坦言今場會依舊投放較多心力在防守上。

防中郭子堦表示傑志羅致伊高沙托尼及金信煜後，攻力比之前更強，但揚言不會未打先輸，希望隊友打出拼勁，：「可能外界覺得我哋今場輸少當贏，但大家心入面都有團火，希望今場有分落袋，唔會一行入球場就覺得輸硬。」他亦提到球隊今季有時因落後之下影響士氣，導致在短時間內連失數球，提醒隊友不要重蹈覆轍。

【預計兩隊正選陣容】

傑志 4-3-3

門將：86.保羅

後衞：2.羅梓駿 26.羅素 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：24.顏卓彬 4.查理史葛 17.米基爾

前鋒：8.伊高沙托尼 9.丹恩奴域 7.明加索夫

香港U23 4-5-1

門將：1.龐焯熙

後衞：22.陳潤潼 15.黃浩然 5.梁煒烽 4.宋絃毅

中場： 8.鄧筵霑 10.羅曉聰 11.郭子堦 6.李俊諺 19.林樂賢

前鋒： 26.吳栢希