港超聯　深水埗鬥晉峰 還以顏色

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（12日）迎來榜下游搶分大戰，深水埗於深水埗運動場主場迎戰晉峰。兩隊首循環交手，晉峰曾險勝2比1，不過「粉紅軍團」近況認真麻麻，各項賽事已錄得8場不勝；相反深水埗在「大換血」簽入多名新兵後，三線實力大幅提升，今場返到地頭出擊，且看能否還以顏色。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

深水埗上場聯賽大敗予傑志，但主教練郭嘉諾認為球隊下半場表現有所改善，相信球員心態及鬥志未受太大影響。深水埗今季在聯賽主場仍未「開齋」，「嘉諾Sir」強調今場面對晉峰目標「有分落袋」：「今季主場戰績唔好，好似對和富大埔依啲『五五波』都輸，今場想踢好啲，一定要入波同攞分。不過對手上場多咗幾位新球員，轉咗陣式同表現好咗，我哋都要小心。」

門將奧利斯傷愈復出後，連續兩場擔正，他表示經過對傑志、理文的硬仗後，自己遂漸重拾狀態，亦十分享受重返綠茵賽場的感覺，希望今場可以踢得更好：「之前兩場對住強隊，帶畀我唔少經驗，自己嘅每一吓決定要做好，同埋一定要作出更多靚嘅撲救，盡力幫助球隊贏波。」

晉峰上場臨完場前被港會逼和，痛失2分，總教練何信賢表示相當可惜，提醒球員在防守角球、死球時需要更集中。「粉紅兵團」首循環曾擊敗對手，但「何Sir」預計今場作客並不容易應付：「始終深水埗陣容變動好大，加上要作客出戰，預咗佢哋球迷都會好多，氣勢好強，初段踢法會偏向保守啲，以減少失誤為主，目標當然係贏波。」

中堅葉卓文上場接應角球頂入，為晉峰先開記錄，他笑言這個戰術已練習了很久，對終於取得入球感到開心。球隊在簽入中場列卡度後，「卓文」認為能改善球隊中後場防守表現，希望今場可以順利全取3分：「多個有經驗同制空力嘅外援，令到隊友同我都定好多，可以放膽出去對波；今場要守好朱偉鈞，因為佢有好強嘅能力同射門觸覺，盡量唔好畀佢轉到身。」

【兩隊預計正選陣容】

深水埗 3-5-2

門將：30.奧利斯

後衞：24.捷西斯 23.杜國榆 12.黎格爾

中場：7.權宰憼 10.劉浩霖 42.沈云燮 6.周家樂 20.波比

前鋒：29.朱偉鈞 9.羅港威

晉峰 4-3-3

門將：1.林駿杰

後衞：20.鄭璟昊 38.艾拔簡勞 6葉卓文 7.林樂勤

中場：30.陳肇鈞 8.卡爾特納 32.列卡度

前鋒：27.費利浦薩 21.栢保羅 77.伍家揚