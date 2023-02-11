新C朗英超開齋都冇用　車仔遭錘仔逼和

周六(11日)晚英超早場「倫敦打吡」，車路士作客韋斯咸，冬季轉會窗瘋狂增兵嘅「藍戰士」車路士新兵盡出，雖有波牢刑滿復出嘅「新C朗」祖奧菲歷斯開紀錄，但旋即被倒戈嘅艾馬臣柏美尼扳平，踢成1比1和氣收場，冬窗豪花超過3億鎊買人嘅車路士，連續3場不勝，好難交代。

車路士今仗正選陣容中，多達5人是冬窗加盟新兵，計有祖奧菲歷斯、安素費南迪斯、梅迪歷、馬杜基及班洛特巴迪亞舒尼，陣容充滿新鮮感，踢法亦極之進取；韋斯咸靠米查利安東尼奧打快攻，全場互相搏拳，戰況緊湊。

開賽初段車路士反客為主搶攻，祖奧菲歷斯率先破網但食詐胡，去到16分鐘該位葡萄牙國腳接應阿根廷新星安素費南迪斯妙傳，近門第一時間撞入，車路士1比0，取得加盟英超第一個入球，其後夏維斯再度送球入網但又食詐胡，無法擴大比數。

比數拉唔開，韋斯咸28分鐘把握一次美妙組織扳平，查洛保雲頭槌跣遠柱，艾馬臣柏美尼接應無人看管建功成1比1，近3仗保持清白嘅車路士防線，被韋斯咸攻破。

下半場車路士踢得好急，攻勢雜亂無章，反觀韋斯咸專心死守打突擊，目標清晰，尾段形成攻防戰，最終保持1比1完場，各得1分。