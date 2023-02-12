笑話！VAR「唔記得」畫線　阿仙奴慘情失分

英超VAR再鬧笑話！周日(12日)凌晨大戰，阿仙奴主場被賓福特逼和1比1，爭標路途痛失2分，不過今場最大話題落喺球證執法之上，賓福特所入1球疑似「雙重越位」，但VAR喺第1個越位問題作爭議性判決後，竟然「唔記得」喺第2個更關鍵嘅畫面畫線，隨時影響英超爭冠大局！

阿仙奴上場輸畀愛華頓後，今場迎戰賓福特志切爭勝，全場圍攻屯重兵防守嘅客隊，而賓福特嘅反擊就貴精不貴多，令形勢陷入膠著。66分鐘阿仙奴終於打開缺口，布卡約沙卡右路突破傳中，後備上陣嘅李安度杜沙特伏兵門前射入，亦係佢上月加盟阿仙奴後首個入球。

8分鐘後出現爭議一幕，賓福特由艾雲東尼門前頂成1比1，但係處於越位位置嘅賓諾克喺過程中阻擋對手中堅，VAR球證李美臣認為唔算影響球賽，爭議性判入球有效。關於係咪「影響比賽」屬灰色地帶，更離譜嘅係，基斯甸洛加特喺隨後助攻入波一刻，同樣明顯凸出，但VAR竟然「唔記得」畫線，最終兩隊踢成1比1平手。

比賽期間身處VAR房嘅英國職業裁判員公司(PGMOL)代表基斯福爾，向《每日郵報》證實烏龍一幕：「VAR查緊賓諾克有冇越位，同埋有冇阻擋對手，同時睇下有冇犯規情況，最後認為入面冇明顯錯誤。但係關於基斯甸洛加特喺越位位置助攻，李美臣只係好快咁睇完，唔記得去畫線，如果畫線一定係越位，呢個屬於人為錯誤。」

專責VAR球證李美臣早有前科，佢今季2次判決被PGMOL證實為錯判，一度被罰停賽，2次錯判當中包括阿仙奴今季首場敗仗，加比爾馬天尼利嘅入球被作廢。阿仙奴領隊阿迪達賽後不滿表示：「我認為個波係越位，但已經太遲，球證判咗入波，我哋失咗2分。」