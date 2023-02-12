香港馬拉松　長跑情侶封王稱后：場面好浪漫

香港馬拉松半馬項目由上屆馬拉松冠軍黃啟樂和上屆10公里冠軍羅映潮封王稱后。將於下月出戰東京馬拉松挑戰香港記錄的黃啟樂視今次賽事為調整賽，他賽後表示，天氣潮濕加上西隧路段「飛沙走石」，一度想放棄，但想到下月目標即堅持下去。

半馬項目（21.1公里）黃啟樂和羅映潮分別以1小時09分50秒及1小時20分23秒贏得男女子組冠軍，這對「長跑情侶檔」賽後與影星周潤發合照，三人異口同聲表示潮濕天氣影響表現，跑得相當辛苦！

黃啟樂造出時間比黃尹雋的香港紀錄（1小時04分57）相差5分鐘，他表示潮濕天氣加上在西隧路段吸入沙石以致影響表現，「西隧突然『飛沙走石』，我在呼吸不暢順下捱過2公里，那段跑好吃力，唯有安慰自己這個場面好浪漫，幸好喝了一口水後重拾節奏。今次比上次馬拉松更辛苦，但我不斷提醒自己，不能就此放棄。」黃啟樂今屆轉戰半馬，目的為下月東京馬拉松作準備，他將挑戰紀嘉文保持的香港紀錄（2小時19分53秒）

黃啟樂的女友羅映潮贏得半馬女子冠軍，去年辭職全職練跑的她透露，下月將出戰首爾馬拉松，迎接個人首個馬拉松，「海外跑手回歸賽事，令我找回熱血的感覺。今場是全馬前最後一個比賽，時間雖然比最佳時間差3分鐘，但表現尚算收貨，香港賽道讓我可以適應困難賽道，對於首個全馬有信心。」