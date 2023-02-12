香港馬拉松　紀嘉文贏本地冠軍獻中風父親

渣打香港馬拉松周日（12日）上演，最終肯雅跑手基卓巴（Philemon Kiptoo Kipchumba）和埃塞俄比亞跑手占美馬（Fantu Eticha Jimma）分別以2小時10分47秒及2小時27分50秒贏得男女子組總冠軍。本地跑手方面，香港全馬紀錄保持者紀嘉文首度封王，女子組冠軍由上屆亞軍黃卓寧所得。

今屆馬拉松有不少跑手「跑到嘔」，男子總冠軍基卓巴賽後表示，潮濕天氣的確稍微影響發揮，但能夠贏得賽事亦感滿意，他又大讚香港馬拉松氣氛好，未來希望再來參賽。上屆半馬冠軍紀嘉文時隔多年再戰香港馬拉松，最終以2小時24分45秒完成，成績排全場第8、本地第1。今場他和黃尹雋一度鬥得激烈，最後反勝率先衝線，首度贏得本地馬拉松冠軍。衝線一刻他指着手背慶祝，賽後他向記者展示手背上的字：「爸爸，一齊努力！」，並將冠軍送給中風留院的父親。

紀嘉文今場無緣刷新2021年造出的香港紀錄，不過他形容這個冠軍別具意義，「沒想過會贏，畢竟我已39歲，體力有限，今次終於能夠在香港贏一次冠軍，已經無憾。而且我想為正留院的爸爸打氣，希望他努力，我想藉此告訴他，只要不放棄就會看到希望。」

今屆賽事有達3.7萬人參加，更有跑手悉心裝扮比賽，紀嘉文喜見防疫措施放寬後，賽事規模較上屆盛大，馬拉松獎金加碼亦令跑手更有動力，「今屆不用檢測很好啊，不用煩！希望可以逐步放寬，不用戴口罩。今屆賽事氣氛好好，很多人想『Sub 3』（3小時內完成）成為『萬金先生』，其實見到本地跑手愈來愈進步我都好開心，馬拉松是靠7成意志3成體力，意志捱得住，就沒有想像中那麼艱辛。」

女子組方面，占美馬（Fantu Eticha Jimma）以2小時27分50秒稱后，上屆冠軍姚潔貞懷孕缺陣，黃卓寧以2小時50分02秒奪得本地女子冠軍。黃卓寧表示，有上一次香港馬拉松經驗，今次跑西隧路段已有心理準備。下月她將出戰首爾馬拉松，故今仗未有「衝時間」，她期望突破個人最佳時間，跑進2小時40分內。