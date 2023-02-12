何方神聖？拜仁17歲「小伊巴」登場

周六(11日)晚德甲，拜仁慕尼黑主場以3比0大勝波琴，比賽出現1位「伊巴謙莫域」，原來呢位名為艾利莊伊巴謙莫域(Arijon Ibrahimovic)嘅17歲新星係德國U18小國腳，早前獲提升上拜仁一隊，今仗迅速上演德甲處子戰，未來大把前途。

拜仁今仗贏得好輕鬆，由湯馬士梅拿、京士利高文，基拿比各建一功，贈波琴3蛋，各項賽事取得3連勝，合共轟入11球，為下仗歐聯16強首回合作客巴黎聖日耳門壯行色。

今場踢到77分鐘，拜仁教練拿高斯文派出艾利莊伊巴謙莫域上陣，令球迷嘖嘖稱奇，因為佢嘅姓氏同瑞典神鋒伊巴謙莫域一樣，隨即被網民起底。其實兩位「伊巴」並冇血緣關係，艾利莊嘅父母係科索沃人，佢喺德國出世，5年前加入拜仁青年軍，上月中喺熱身賽首次為拜仁一隊上陣對薩爾斯堡，並射入1球。

艾利莊代表過德國U16、U17及U18小國腳，預料將來會為德國國家隊披甲。同埋艾利莊踢中場，技術攻守兼備，被指踢法似隊友哥利斯卡，所以兩位「伊巴」風格截然不同。