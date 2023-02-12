港超聯　深水埗鬥晉峰　還以顏色

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（12日）迎來榜下游搶分大戰，深水埗坐鎮深水埗運動場主場迎戰晉峰。主隊深水埗今場強陣出擊，3後衞由陳靜謙夥拍杜國榆、捷西斯，黃靖揚、波比齊齊復任正選，在兩翼支援箭頭朱偉鈞攻堅。至於晉峰今場正選與上場一樣，卡爾特納客串中堅，列卡度與劉君正出任防中，前線三叉戟包括陳肇鈞、費利浦薩及栢保羅。

深水埗正選：

30 奧利斯 [GK]

5 陳靜謙

7 權宰憼

10 劉浩霖

11 黃靖揚

12 黎格爾 [C]

20 波比

23 杜國榆

24 捷西斯

29 朱偉鈞

42 沈云燮

後備：

1 王子聰 [GK]

28 戴廷匡 [GK]

3 史提芬

6 周家樂

9 羅港威

13 鄧港桁

16 張志昊

19 黃天朗

21 陳灝

39 鄧子均

99 奧恩博

晉峰正選：

1 [GK] 林駿杰

6 葉卓文

7 林樂勤

8 卡爾特納

20 鄭璟昊 [C]

21 栢保羅

22 劉君正

27 費利浦薩

30 陳肇鈞

32 列卡度

77 伍家揚

後備：

14 [GK] 羅澔陽

16 [GK] 何國泉

4 曾仲楠

5 楊憲樂

9 播磨浩謙

10 黃偉國

17 何思哲

19 歐陽浩銘

28 邵昀俊

38 艾拔簡勞

44 黃政德

80 奧廸加

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（12日）迎來榜下游搶分大戰，深水埗於深水埗運動場主場迎戰晉峰。兩隊首循環交手，晉峰曾險勝2比1，不過「粉紅軍團」近況認真麻麻，各項賽事已錄得8場不勝；相反深水埗在「大換血」簽入多名新兵後，三線實力大幅提升，今場返到地頭出擊，且看能否還以顏色。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

深水埗上場聯賽大敗予傑志，但主教練郭嘉諾認為球隊下半場表現有所改善，相信球員心態及鬥志未受太大影響。深水埗今季在聯賽主場仍未「開齋」，「嘉諾Sir」強調今場面對晉峰目標「有分落袋」：「今季主場戰績唔好，好似對和富大埔依啲『五五波』都輸，今場想踢好啲，一定要入波同攞分。不過對手上場多咗幾位新球員，轉咗陣式同表現好咗，我哋都要小心。」

門將奧利斯傷愈復出後，連續兩場擔正，他表示經過對傑志、理文的硬仗後，自己遂漸重拾狀態，亦十分享受重返綠茵賽場的感覺，希望今場可以踢得更好：「之前兩場對住強隊，帶畀我唔少經驗，自己嘅每一吓決定要做好，同埋一定要作出更多靚嘅撲救，盡力幫助球隊贏波。」

晉峰上場臨完場前被港會逼和，痛失2分，總教練何信賢表示相當可惜，提醒球員在防守角球、死球時需要更集中。「粉紅兵團」首循環曾擊敗對手，但「何Sir」預計今場作客並不容易應付：「始終深水埗陣容變動好大，加上要作客出戰，預咗佢哋球迷都會好多，氣勢好強，初段踢法會偏向保守啲，以減少失誤為主，目標當然係贏波。」

中堅葉卓文上場接應角球頂入，為晉峰先開記錄，他笑言這個戰術已練習了很久，對終於取得入球感到開心。球隊在簽入中場列卡度後，「卓文」認為能改善球隊中後場防守表現，希望今場可以順利全取3分：「多個有經驗同制空力嘅外援，令到隊友同我都定好多，可以放膽出去對波；今場要守好朱偉鈞，因為佢有好強嘅能力同射門觸覺，盡量唔好畀佢轉到身。」