曼市雙雄分途出擊　惡客紅魔速擒列斯聯

英超「曼市雙雄」分途出擊，曼聯連續兩場同列斯聯上演「玫瑰打吡」，曼聯上次主場落後兩球之下，成功逼和對手2比2，今仗作客肯定打醒十二分精神，避免再陷入險境。至於曼城被控財務違規後首度出擊，主場迎戰阿士東維拉，到底「藍月亮」球員會唔會受負面消息影響表現呢？大家拭目以待。

惡客紅魔速擒列斯聯

先講列斯聯主場迎戰曼聯，4日內第2場「玫瑰打吡」，曼聯上仗落後兩球下逼和列斯聯2比2，今仗將作客艾蘭路球場決心搶足3分。「紅魔鬼」今季愈踢愈順，領隊坦哈格嘅主攻風格亦逐漸成形，面對實力較弱球隊經常主導賽事，就算作客亦表現搶韁，今仗有望先拔頭籌，曼聯[第一隊入球]值得捧場。 （Now 621/611周日晚10時直播）

曼聯上仗「開壞頭」導致失分，坦哈格講明唔能夠接受，一眾球員今仗會更加專注。事實上曼聯今季進行改革後，表現顯著提升，隨住球員已經熟習新嘅戰術體系，曼聯近期踢法亦作出調整，比賽會主動出擊，前線嘅速度同活力往往令對手難以招架，上仗對列斯聯就多達24次攻門。

近4作客全開首球

曼聯就算作客亦踢得非常搶韁，對上4場聯賽作客全部先開紀錄，相信今仗會沿用呢套有效戰術，務求盡早打開紀錄。

另邊廂，列斯聯上仗靠「換帥效應」成功搶分，曼聯摸清路數後相信會發揮實力優勢，而且列斯聯防守力一向疲弱，近5仗聯賽主場狂失11球，曼聯可以先下手為強，力爭第一隊入球。