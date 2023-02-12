港超聯　標準流浪2比2激和東方　執番1分

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（12日）上演中遊大戰，賽前排第6的標準流浪，在斧山道運動場迎戰第5的東方，最終一度落後兩球的流浪，憑神田夢實梅開二度，與東方打成2比2平手。。

流浪今場有林嘉緯及盧均宜齊齊出擊，林衍廷刑滿復出，祖連奴聯同劉智樂負責攻堅，林學曦與余在言則先列後備；東方就派出倒戈的簡古爾擔正，與巴杜姆及孫銘謙組成進攻三叉戟，鐘樂安復出鎮守中路，梁振邦在後備席待命。。

佔主場之利的流浪，開賽後佔據較多控球，但東方到12分鐘反客為主，1次角球攻勢成功迫使朴鍾範擺烏龍，率先打開紀錄。6分鐘後，東方策動反擊，巴杜姆禁區頂附近接應傳送，在金旻奎的防守下勁射入網，助客隊領先至2比0。落後兩球的主隊，於31分鐘立即換入法蘭度和余在言，5分鐘後，神田夢實禁區頂推大位射門，省中東方球員彈入，幫助流浪追成1比2。隨後流浪搶回主動，惟幾次攻勢都未能追平，東方上半場以2比1領先。

主隊換邊後繼續傾力反撲，55分鐘，神田夢實長傳予祖連奴，但祖連奴在對方球員力迫下攻門，被葉鴻輝沒收。眼見流浪來勢洶洶，東方到62分鐘以梁振邦入替黃皓雋，加強防守。81分鐘，余在言禁區內接應傳送勁射，被葉鴻輝救出。7分鐘後，東方球員禁區內犯手球，被判極刑，神田夢實操刀雖然地被葉鴻輝救出，但他衝前補射得手，為球隊追成2比2。士氣正盛的流浪，到賽事末段有林學曦射門中柱，幾乎為球隊反敗為勝，最後兩隊踢成2比2完場