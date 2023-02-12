港超聯　格食格！晉峰再贏深水埗　

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（12日）迎來榜下游搶分大戰，深水埗坐鎮深水埗運動場主場迎戰晉峰。兩隊半場互無記錄，但易邊後「粉紅軍團」憑黃偉國、費利浦薩各建一功，最終以兩球擊敗深水埗，終止各項賽事8場不勝頹勢。

深水埗今場強陣出擊，3後衞由陳靜謙夥拍杜國榆、捷西斯，黃靖揚、波比齊齊復任正選，在兩翼支援箭頭朱偉鈞攻堅。至於晉峰今場正選與上場一樣，卡爾特納客串中堅，列卡度與劉君正出任防中，前線三叉戟包括陳肇鈞、費利浦薩及栢保羅。

晉峰開賽初段即反客為主，12分鐘林樂勤遠射但角度太正，6分鐘後栢保羅接應卡爾特納傳中，禁區內半倒掛攻門，被門將奧利斯擋出。3分鐘後栢保羅禁區頂推順勁射，同樣無功而還。35分鐘輪到深水埗還以顏色，沈云燮罰球直射，被門將林駿杰橫身撲出，半場兩隊踢成0比0。

易邊後晉峰繼續搶攻，53分鐘林樂勤開出角球，葉卓文頭槌頂高。深水埗之後換入陳灝加強攻力，但67分鐘卻率先失守，伍家揚右路落底傳中，栢保羅起腳被奧利斯撲出不遠，後備入替的黃偉國近門補射得手，晉峰領先1比0。落後的深水埗積極反撲，70分鐘羅港威禁區外遠射，比林駿杰單手托出。4分鐘後晉峰憑反擊再下一成，費利浦薩接應栢保羅傳送，禁區內輕鬆射入。比賽尾段費利浦薩頭槌頂中門楣，但無阻「粉紅軍團」以2比0擊敗深水埗，於今季聯賽「雙殺」對手。