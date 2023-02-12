港超聯 傑志遇香港U23 大開殺戒
2023年02月12日 17:00
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港超聯：傑志 vs 香港U23
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（12日）尾場，傑志坐鎮主場旺角大球場與香港U23交手。傑志派出丹恩奴域，伊高沙托尼及明加索夫攻堅，艾里奧與周緣德鎮守中路，黃洋先列後備；香港U23方面，繼續由雲天樂把守大門，郭子堦負責掃蕩中場，鄧筵霑聯同袁世傑及吳栢希創造突擊機會。
傑志正選：
86 保羅 ［GK］
2 羅梓駿
5 艾里奧 ［C］
7 明加索夫
8 伊高沙托尼
9 丹恩奴域
10 基爾頓
17 米基爾
18 周緣德
24 顏卓彬
77 費蘭度
香港U23正選：
25 雲天樂 ［GK］
3 李樂謙
4 宋絃毅
7 袁世傑
8 鄧筵霑
11 郭子堦
15 黃浩然 ［C］
18 嚴啟倬
22 陳潤潼
26 吳栢希
28 黎皚韜
傑志後備：
1 王振鵬 ［GK］
4 查理史葛
19 黃洋
20 趙聡悟
22 賓紀文
23 白星馳
28 鄭展龍
30 張廣然
66 曾以行
74 甘智健
88 艾力士
99 潘沛軒
香港U23後備：
1 龐焯熙 ［GK］
12 顏翱天 ［GK］
5 梁煒烽
6 李俊諺
9 何家智
10 羅曉聰
16 黎培基
19 林樂賢
21 林智豐
23 何瀧浩
33 宏愷志
99 吳文希
「中銀人壽香港超級聯賽」周日（12日）尾場賽事，傑志於主場旺角大球場迎戰香港U23。香港U23聯賽至今仍未開齋，加上正經歷「9日3戰」，球員體能未必能夠及時恢復；相反近7場聯賽全勝的「藍鳥」，為進一步鞏固榜首優勢，今場隨時再一次大開殺戒！（on.cc東網周日晚上6時直播）
傑志首循環曾大勝而回 ，但總監兼主教練朱志光認為香港U23近期表現有進步，今場並不能輕視對手：「踢咗咁多場實有進步，唔會場場都畀人炒，見到佢哋上場對流浪都一直咬住。唔可以話一定贏，弱隊只要比賽初段適應到，絕對唔容易應付。」陣容方面，除了羅拔圖累積5黃停賽，金信煜因工作證仍未辦妥未克候命，不過基爾頓、羅梓駿皆刑滿復出，羅素亦有機會迎來地標戰。
上場對深水埗獲選為最佳球員的米基爾（Mika），今季各項賽事暫時已累積11入球、7助攻，他表示自己無論在訓練，抑或比賽期間皆會繼續竭盡全力，希望今場可以幫助球隊延續勝軌：「今季對我嚟講好成功，但我目標係捧走聯賽冠軍；對手香港U23可能成績唔好，但比賽係遂場計，今場要贏波嘅話，我哋唔可以放鬆。」
香港U23周中戰畢「賽馬會菁英盃」，相隔數天就與傑志交手，主教練司徒文俊指球員體力難免有所影響，因此難以「夫添」出擊，令球隊形勢更嚴峻：「有啲球員之前兩場波都搏盡，有啲微傷要休息吓，所以未必可以用最好嘅人腳踢呢場波。」「司徒Sir」又謂「藍鳥」實力強橫，坦言今場會依舊投放較多心力在防守上。
防中郭子堦表示傑志羅致伊高沙托尼及金信煜後，攻力比之前更強，但揚言不會未打先輸，希望隊友打出拼勁，：「可能外界覺得我哋今場輸少當贏，但大家心入面都有團火，希望今場有分落袋，唔會一行入球場就覺得輸硬。」他亦提到球隊今季有時因落後之下影響士氣，導致在短時間內連失數球，提醒隊友不要重蹈覆轍。