夏蘭特啞火　曼城鬥維拉捱「細」界

英超焦點之戰，曼城主場對阿士東維拉，排第2位嘅「藍月亮」近期表現欠佳，加上早前遭英超賽會起訴財務違規，面臨被扣分等處罰，士氣勢必大受打擊，令球隊雪上加霜，不宜高估。阿士東維拉由艾美利接手執教後，表現四平八穩，加上兩隊近6次對賽有5次總入球開3球或以下，可博中位數3.5球嘅入球細。（Now 621周一凌晨零時30分直播）

艾美利有計箝制夏蘭特

曼城今季水準唔及以往穩定，近4場英超仲輸咗兩場。其中上仗0比1不敵熱刺，前鋒艾寧夏蘭特罕見錄得全場0射門，可見呢位挪威國腳嘅狀態有所下滑。熱刺防線示範點樣凍結艾寧夏蘭特之後，相信其他球隊都會相繼仿傚，特別係維拉主帥艾美利見慣大場面，應該有辦法阻止艾寧夏蘭特入波。

事實上，維拉自艾美利領軍後往往遇強愈強，包括擊敗曼聯及熱刺，近5場聯賽獲得3勝1和1負，最令人驚喜係近3場英超作客全勝，僅失1球，曼城要攻入維拉大門，並非易事，預料比賽大部分時間會出現拉鋸局面，最好揀入球細。