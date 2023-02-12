港超聯　傑志贈香港U23「8蛋」

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（12日）尾場，傑志坐鎮主場旺角大球場與香港U23交手。最終主隊憑伊高沙托尼及丹恩奴域梅開二度，加上米基爾，費蘭度，明加索夫及顏卓彬各建一功，以8比0大勝完場。

傑志派出丹恩奴域，伊高沙托尼及明加索夫攻堅，艾里奧與周緣德鎮守中路，黃洋先列後備；香港U23方面，繼續由雲天樂把守大門，郭子堦負責掃蕩中場，鄧筵霑聯同袁世傑及吳栢希創造突擊機會。

6分鐘，基爾頓禁區頂附近主射罰球，被雲天樂接實。隨後「藍鳥」繼續控制大局，23分鐘，明加索夫接應長傳，推入禁區射向遠柱，僅柱邊出界。4分鐘後，伊高沙托尼傳中，費蘭度一射入網，為球隊先開紀錄。31分鐘，米基爾禁區內被黃浩然掃跌，丹恩奴域射入12碼。33分鐘，傑志右路傳中，「黑山伊巴」門前射成3比0。戰至上半場末段，香港U23門將雲天樂阻擋丹恩奴域攻門後受傷，需要接受治療，傑志亦以3比0領先完上半場。

香港U23換邊後，立即以龐焯熙入替雲天樂。不過「藍鳥」未有收手，55分鐘，費蘭度左路傳入禁區，米基爾門前頂成4比0。6分鐘後，伊高沙托尼禁區接應基爾頓直線，面對龐焯熙出迎，乖巧射向遠柱，「藍鳥」遙遙領先5球。「藍鳥」之後換入賓紀文及查理史葛。77分鐘，伊高沙托尼左路擺脫兩名香港U23球員後，推大位勁射入網。88分鐘，球證指黃浩然在禁區內犯手球，明加索夫射入12碼，加上顏卓彬在補時階段「埋齋」，傑志大勝8比0完場。

香港U23主教練司徒文俊表示，球員經驗仍有所不足，在落後之下過份焦急，以致短時間內被對手拉開差距：「例如第2球，係錯嘅時候高位壓迫，搞到後防暴露空位，導致輸12碼，呢個係幾愚蠢嘅行為。如果呢球處理好啲，可能上半場唔使畀對手擴大差距。」此外，「司徒Sir」謂「藍鳥」領先3球後，仍繼續保留主力，某程度象徵對手向隊中球員實力給予認同。至於傑志總監兼主教練朱志光，就透露金信煜仍需時提升狀態，相信下場能夠上陣。