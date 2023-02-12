兩年前曾爆衝突　戴治：我唔會同情高普

周二(14日)凌晨將上演英超「默西賽德郡」利物浦主場對愛華頓，由於「拖肥糖」新帥戴治曾於2年前同紅軍領隊高普發生衝突，令今場大戰增添火藥味。戴治對於利物浦今季成績差，表示唔會同情高普，但感同身受，認為係所有教練都會遇上嘅問題。

2021年1月英超，當時仲係般尼領隊嘅戴治帶隊作客利物浦，半場休戰時，佢行入球員通道期間同高普發生激烈口角。戴治嚟緊又要造訪晏菲路球場，佢講番呢件事：「其實只係兩位領隊各為其主交手，並冇其他意思，球迷希望雙方主帥為所屬球隊採取應有行動，我認為比賽結束後，事情就完結。」

該仗般尼爆冷贏1比0，戴治為免激刺今場球迷情緒，並冇透露當時兩人爭拗原因，只係講笑話高普指佢件外套唔好睇，所以自己作出反駁。

當提到利物浦今季成績欠佳，令高普備受壓力嘅時候，戴治話：「我唔會同情高普，只有感同身受，佢亦唔需要我同情，我嘅注意力都放喺愛華頓身上。」戴治上仗首次帶領愛華頓出擊，立即以1比0擊敗榜首阿仙奴，結束4連敗，呢位51歲名帥的確有料到。