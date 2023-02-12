香港隊　女子隊啟程赴土耳其　黃若玲：比賽場地安全

香港女子足球代表隊周日（12日）晚上，啟程前往土耳其阿拉尼亞，參加「女子土耳其盃2023」。足總女足經理黃若玲（Betty）強調比賽場地，與當地發生地震位置並不接近，希望球員可以透過今次比賽爭取進步，為接下來的奧運外圍賽及亞運做足準備。

港隊對上一次參加「女子土耳其盃」已經是2020年，足總女足經理黃若玲坦言近年在疫情下比賽寥寥可數，不過今年賽程對女子隊來說頗為頻密，期望這次參賽可以給予球員一個目標進步：「大隊4月初就踢奧運外圍賽，9月又亞運，希望今次球員可以透過高水平比賽鍛練自己，同埋了解同人哋差距仲有幾大。」Betty又透露港隊正計劃在奧運外圍賽前，在外地舉辦訓練營，並與烏茲別克、印度等鄰近國家友賽，不過詳情仍未落實。

港隊今次賽事處於B組，3場對手分別為保加利亞、科索沃及約旦，Betty預計每一場賽事同樣不易應付：「好耐無對過約旦，但知佢哋進步咗好多，另外兩隊就無對過嘅，科索沃應該屬於近年先掘起嘅國家，但過往都參加過唔少比賽，而保加利亞更加屬於『土耳其盃』常客，同埋有踢好多高水平比賽，硬朗之餘對我哋都係好大考驗。」雖然港隊實力或者不及對手，Betty仍希望球員面對對方的高壓防守，盡量保持控球權，並慢慢組織上前場，以及嘗試向前壓逼的踢法。

今次港隊22人大軍名單，當中鍾貝琪、張煒琪、吳卓蔚等主力悉數在陣，Betty亦有解釋

選人準則：「本身有一班球員恆常訓練，加上女子隊早前有大約27名球員獲得政府資助，舖路畀佢哋打亞運，其實就係喺依班球員入面揀人，當然都要再睇埋聯賽表現，同跟番位置。」Betty又不忘感謝各支球隊願意放人，笑言大部分球員對出外比賽皆十分興奮，希望大家可以盡力而為。

此外，土耳其早前發生大地震，死亡人數逾2萬人，球員人生安全受到外界關注，對於最終決定繼續參加今次賽事，Betty強調出發前已考慮周詳：「上網揾過地震屬於東南部，比賽地方就屬於西南部，都相差一大段距離；另外我哋都問咗喺當地啲朋友，佢哋話感受唔到任何嘢，而且賽會都有寄信確認過比賽場地係安全，同埋確保3場比賽會繼續進行，希望無意外。」

女足大軍將於周日（12日）晚上啟程前往土耳其，3日後先面對保加利亞，18日再鬥科索沃，21日最後一仗則撼約旦，並於2月23日返港。