男拔萃挫喇沙！躋身「佳得樂」中學組決賽

男拔(右)以59比38擊敗「宿敵」喇沙，躋身2月18日的決賽。(相片由賽會提供)

首屆「Gatorade Basketball Championship 佳得樂籃球挑戰賽」 (簡稱「GBC 佳得樂籃球挑戰賽」) 中學組4強賽於今日(2月12)在柴灣體育館上演，拔萃男書院憑藉吳翊旺攻入22分及9個籃板，助球隊以59比38擊敗「宿敵」喇沙書院，奪得2月18在修頓室內場舉行的總決賽參賽權，與英華書院爭奪皇座！

拔萃男書院領隊老師之一劉宇麟表示由於大部球員為中六同學，要備戰DSE考 試，所以只「齊人」集訓了兩次，加上對手很強，因此，他今次以進攻打法佈陴和鼓勵球員要有很強的取勝慾望。他十分欣喜球員能做到有必勝的決心。另一方面，喇沙書院教練李希賢表示今次 GBC 佳得樂籃球挑戰賽作賽時間與學界精英賽時間相隔，加上學生要準備考試，所以只能一邊作賽兩邊戰線，一邊調整球隊，未能把球員之間化學作 用發揮得好好，例如完成學界精英賽後，球隊因球員要準備校內模擬試，未能練波。他認 為球員已盡力去打，表現已不錯。

「Gatorade Basketball Championship 佳得樂籃球挑戰賽」決賽詳情

日期 :2月18日(星期六)

地點 :灣仔修頓場館

場次及售票時間 : 共兩個時段，4 項組別決賽:

下午2時 (大專組及公開組，售票時間:當日中午 12 時起) 及 晚上 7 時 (中學組及精英組，售票時間:當日下午 5 時起)

售票地點 : 灣仔修頓場館即場發售 當日比賽之門票

門票價錢 : 門票分早場及晚場，兩個時段。 每場 HK$80 及 HK$60 ( 年滿 60 歲的高齡人士及全日制學生。優惠門票有限，先到先得，售完即止。)

備註 :不設劃位