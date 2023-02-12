福仔又入波　曼聯玫瑰打吡贏列斯聯兩粒

周日（12日）英超頭場，事隔4日後再上演玫瑰打吡，曼聯有今仗達到400場英超里程碑嘅鋼門迪基亞屢救險球，加上喺末段5分鐘內連入2球，腳頭超順嘅拉舒福特又有士哥，作客以2比0擊敗列斯聯，為周中歐霸附加賽對巴塞隆拿壯行色。

由於曼聯周中喺歐霸附加賽出戰巴塞，今仗明顯有所保留，一對正選中堅華拉尼及利辛度馬天尼斯被收起，已被打入冷宮嘅隊長哈利馬古尼，則夥拍移入中路嘅勞基梳爾，都咪話唔驚，今仗係鋼門迪基亞第400場英超上陣，亦係曼聯首位達到呢個里程碑嘅門將。

雙方4日前先喺聯賽補賽交手，當時曼聯喺主場幾經辛苦才逼和列斯聯2比2，今仗主客互調，雙方初段都冇乜入肉埋門，列斯聯有森馬維里近門炒高，哈利馬古尼想回傳畀積夏里遜逼甩咗個波，幾乎出事，好彩佢及時解圍補鑊，之後森馬維里埋門被迪基亞封出。完半場前曼聯還以顏色，般奴費南迪斯單刀被救出，半場互交白卷。

易邊後列斯聯壓住曼聯嚟攻，森馬維里施冷箭畀迪基亞飛身撲出，艾寧快射省到勞基梳爾僅僅出界，之後森馬維里於右路窄位狂抽，又過唔到迪基亞。雖然曼聯全面捱打，但去到80分鐘拉舒福特接應勞基梳爾妙傳頂入打破僵局，近9仗聯賽入8粒，腳風順到冇朋友，冇耐後備入替嘅加拿祖整多粒，最終驚險贏波。