曼城破維拉逼近榜首　下場贏阿仙奴即做1哥

英超爭霸掀起高潮！曼城周一(13日)凌晨主場3比1輕取阿士東維拉，依家追到只係落後「1哥」阿仙奴3分，3日後冠軍前哨戰作客贏埋「兵工廠」，即可以登上榜首位置！不過曼城今場有王牌前鋒艾寧夏蘭特傷出，埋下隱憂。

曼城被英超賽會控告財務違規，但無損球員爭勝決賽，4分鐘即由洛迪卡斯簡迪接應角球頭槌頂入，早開紀錄嘅曼城踢得順風順水，39分鐘維拉後防犯錯，艾寧夏蘭特造就根度簡輕鬆射入，完半場前曼城再獲12碼，由馬列斯操刀射成3比0。

中場休息期間，艾寧夏蘭特同魯賓戴亞斯齊齊被換走，曼城表現亦告下滑，維拉喺61分鐘由奧尼屈堅斯破蛋，不過曼城仍保持3比1勝果至完場。曼城依家落後踢少1場嘅阿仙奴3分，得失球差亦有6球優勢，周四(16日)凌晨兩大雄師對碰，曼城贏波就可以搶佔榜首。

不過曼城亦有隱憂，賽後消息指半場被換嘅艾寧夏蘭特係因為大腿受傷，領隊哥迪奧拿賽後表示：「我唔知咩情況，夏蘭特受到好大撞擊，佢覺得唔舒服，軍醫認為唔應該冒險，希望佢可以候命(對阿仙奴)，如果唔得嘅話球隊會有人代替。」