魚生粥專家！巴塞又贏1比0穩坐榜首

周一(13日)凌晨西甲賽事，巴塞隆拿憑柏迪一箭定江山，作客1比0小勝維拉利爾，依家以11分拋離踢少1場嘅皇家馬德里，喺聯賽榜獨佔鰲頭！巴塞隆拿近6場聯賽第4次贏1比0，今季「煲魚生粥」次數已追平球會歷史紀錄，教練沙維就話會嘗試贏得更好「好睇」。

趁住皇馬出戰世冠盃，巴塞今輪繼續鞏固榜首優勢，但作客維拉利爾踢得頗為吃力，控球同攻門次數都唔及主隊，不過新星柏迪再一次做救世主，佢喺18分鐘射入全場唯一入球，協助巴塞全取3分。柏迪今季有6個聯賽入球，總共為球隊搶到10分，係西甲入球「含金量」最高球員。

Opta數據顯示，巴塞今季21場聯賽當中，有7場係贏1比0，追平球會史上單季最多1比0勝利紀錄，舊紀錄86/87、95/96同96/97球季，呢3季佢哋踢晒全季超過40場聯賽先至錄得7場1比0，今季只踢半季多啲已經平紀錄，堪稱係「魚生粥專家」。

對於經常以1比0贏波，教練沙維當然唔會介意，對佢亦表示想贏得更精彩：「我哋有足夠機會入更多波，但好多時候喺最後一傳、射門上做得唔夠完美，我哋係一支進攻型球隊，我哋想入第2、第3球，但事實係我哋用最小嘅分差贏咗好多比賽。」