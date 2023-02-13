對伊藤爭冠因傷退賽　杜凱琹：汽球終於爆了

WTT(世界乒乓球聯盟)安曼挑戰賽周日結束，勇闖女單決賽的香港「一姐」杜凱琹，因傷患影響，僅與日本名將伊藤美誠對戰幾分鐘，忍痛退賽；今站收穫1銀1銅的她在社交平台坦言「連續打了五站比賽，這個汽球終於爆了」。

杜凱琹與朱成竹在女雙合拍已甚有默契，惟日前在準決賽以1比3不敵中華台北的鄭怡靜/李昱諄，取得季席，這也是她們連續3站均有牌落袋（1銀2銅）。「阿杜」今站在女單更有出色表現，闖入決賽面對日本名將伊藤美誠，可惜連場激戰下令她傷病情況加劇，她在首局與伊藤僅打了4球，開局已落後0比4，最終「阿杜」因傷決定退賽，雙方對戰不足8分鐘。

世界排名第9的杜凱琹賽後在個人社交平台上載了在安曼支線賽及挑戰賽的三個亞軍獎座的相片，但對退賽表示遺憾，並恭喜伊藤美誠奪冠，更透露被傷患困擾，「從去年開始，傷病一直纏繞著我，每天訓練都在痛苦和煎熬中度過，這可能是運動員必須經歷和面對的事情。」她繼續寫「因為熱愛所以堅持，連續打了五站比賽，最後，這個汽球終於爆了，可能我真的需要休整一下，學習休息也是一門重要的課，希望下個賽場的自己是一個健康和更加堅強的自己。」

港隊結束約旦安曼挑戰賽後，以「一哥」黃鎮廷為首的大軍已飛抵德國參加本周及下周的兩站WTT杜塞爾多夫支線賽，而在結束安曼的一班功臣將回港調整。