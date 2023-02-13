外流港將　上演一隊地標戰　陳晉一：好好嘅進展

由傑志外借至西班牙球會皇家伊倫聯（Real Unión）的本地球員陳晉一，於周六（11日）深夜對皇家蘇斯達B隊的聯賽，後備上陣兼迎來一隊地標戰，他認為自己今場表現不俗，取得了一個很好的進展。

早在去年7月已赴皇家伊倫聯「試腳」的陳晉一，1月份正式由傑志外借加盟，不過由於狀態未足，過去兩場他只能隨B隊比賽。今場對皇家蘇斯達B隊的聯賽，「一仔」首次列入一隊大軍名單，並於下半場79分鐘後備上陣，更交出1次傳中及射門，球隊最終以2球落敗，但他對個人表現感到滿意：「賽前都知道會入今場大名單，自己都準備好隨時有機會出場，依幾日練波感覺幾好，信心都頗大，雖然無助攻或者入波，但感覺自己表現唔錯，由B隊到踢一隊，依10幾分鐘對我嚟講都係幾好嘅進展。」

「一仔」被換入時球隊已經落後1球，他指教練當時安排自己擔任左翼，並要求自己在跑動及走位上更加進取，他希望之後陸續有更多上陣時間，並指會努力爭取更多入波及助攻。此外前傑志球員巴爾拿，剛轉投西班牙第三級別聯賽另一支球隊沙巴度爾足球隊，「一仔」表示已急不及待與這名舊隊友交手：「暫時仲未有機會同佢見面，但3月5號兩隊就會對碰，幾期待對返佢，應該都係幾搞笑同得意嘅經歷 。」