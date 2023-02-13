【有片】格流冇品入波　領隊下令唔防守還債

周一(13日)凌晨蘇足盃第5圈賽事，格拉斯哥流浪主場3比2擊敗蘇冠球隊巴特里，不過比賽期間出現爭議事件，格流前鋒馬歷添文喺對手歸還球權之際，突然搶波偷襲得手，冇品行為引發巴特里球員激烈抗議，最終格流主帥比亞尼下令球員唔防守，送番1個入波畀對手「還債」。

事件發生喺比賽70分鐘，當時兩隊踢成1比1平手，巴特里球員喺一次爭搶入面受傷倒地，格流球員就踢波出界畀軍醫入場治療，當比賽重開，巴特里球員按慣例踢返個波畀對手，但馬歷添文就另有所圖，佢一個箭步搶走對方未踢出嘅波，直搗黃龍殺入禁區射入，巴特里球員嬲到將佢倒跌，引發雙方球員推撞。

混亂期間，格流領隊比亞尼就下令球員，中圈開波後停止防守送番1球畀巴特里，客隊就由迪方尼中圈帶到龍門口射成2比2，雙方領隊亦握手示好，格流最終喺86分鐘絕殺贏3比2晉級。比亞尼賽後維護馬歷添文：「佢當時受咗傷，唔知到個波係我哋踢出界，所以佢完全唔知當時情況，只係照常咁去逼搶，我哋做番應該做嘅事，馬歷添文並唔係騙子。」