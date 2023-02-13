最後11秒絕殺老鷹　酋長4年來兩奪超級碗

全球矚目的超級碗（NFL年度總決賽）周日晚在亞利桑那州State Farm球場上演，堪薩斯城酋長在一度落後10分的情況下，憑着最後時刻的絕殺以38比35擊敗費城老鷹，繼2020年後再次捧走超級碗冠軍。

這是堪薩斯城酋長4年來第3次殺入超級碗，兩隊打得激烈，合演一場令全場超過6萬7千名球迷陷入瘋狂的總決賽；首節他們打成7比7平手，隨後老鷹採取主動，並佔着優勢以24比14領先上半場。換邊後，酋長奮力追趕，第4節更連續兩次成功達陣反超前35比27，然而老鷹再憑靴斯（Jalen Hurts）追成35平手，但完場前11秒酋長憑拔加（Harrison Butker）罰中任意球，堪薩斯城酋長以38比35成功逆轉，也是繼2020年戰勝三藩市49人之後再次奪冠；而歷史上他們曾於1969年贏過第4屆超級碗冠軍。

酋長四分衛馬賀姆斯（Patrick Mahomes）盡現明星本色，帶傷上陣全場也表現搶眼，27歲的他今場比賽27傳21中傳出182碼，並取得3個傳球達陣，協助酋長奪冠，這也是他生涯第二次捧走這項榮譽，賽後並當選今屆超級碗MVP（最有價值球員）。他已是今季NFL常規賽MVP，也是2020年的超級碗MVP。

超級碗的中場騷也值得一提，曾9奪格林美獎的Rihanna出演女王回歸更加令氣氛熾熱，不得不提是Rihanna自去年誕下麟兒久未公開表演，其熱舞高歌演出現場氣氛推至高峰。

據網站Profiles Audience Network統計，大約有26%的觀眾是為了中場騷而睇超級碗，而2022年的超級碗中場表演就吸引了超過1.2億人觀看；有分析專家估計今屆收視率將創歷史新高。