比堤：紅軍打吡戰要上下團結

「默西賽德郡」雙雄上輪聯賽的表現出現了強烈對比，利物浦面對狼隊時潰不成軍大敗而回，而愛華頓在新領隊戴治首次帶隊的情況下成功勇挫榜首阿仙奴。

我之前曾經說過，現在再重申一次，利物浦是有能力在大賽中勝出的，但他們如今卻難以一場接一場有力挑戰一眾強隊。他們有很多問題，既忘記了怎樣防守，中場方面亦不再能夠控制戰局，前線也不懂得怎樣做才可以取得入球。

新加盟的球員未能交出好表現，陣中球星穆罕默德沙拿不見蹤影，而領隊高普失去了昔日的風采，看來被所有的事情困擾。根據我的經驗，你需要在困難時期還原基本，所以球隊上下要團結一致及記得穿上這件紅色戰衣是一件多麼令人引以為傲的事情。

另一邊廂，由於領隊戴治運籌帷幄，愛華頓重燃護級希望。對賽阿仙奴一仗中，他成功認定「兵工廠」弱點，做好適當的部署以作出應對，球隊於進攻或防守死球時都展示出相當之高的效率。

拖肥糖的中場杜哥利、伊祖沙古爾及安拿拿今仗的表現舉足輕重，然而，主場優勢往往在大賽成為勝負關鍵，相信穆罕默德沙拿、加普及達雲紐尼斯將會演出身價，所以我預計利物浦今仗將可以反彈全取3分。