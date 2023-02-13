香港散打隊遠征希臘大豐收

「雅典衛城國際武術錦標賽」一連兩日(11及12日)於希臘舉行，香港武術隊此行派出多名運動員出戰「搶分」，當中散打隊更取得佳績，6名隊員共贏得5金1銀。

香港隊散打隊此行6名成員分別為戴洛銘(男子青少年60公斤級別)、 張溢霖(男子70公斤級別)、 李偉進(80公斤級別)、 陳紫晴(女子青少年56公斤級別)、李俊亨(男子60公斤級別)，以及向籽羲(男子65公斤級別) 。

被視為本地搏擊界新貴之一的向籽羲，於4強先遇上去年12月印尼世錦賽16強的羅馬尼亞對手，吸收過上次交鋒受制於對手摔跤技巧之教訓，今次明顯有備以來。「上年由印尼返番香港開始，爸爸(即向柏榮)便不斷為我惡補，集中改善應對摔跤嘅技巧同制勝方法，好開心，冇白費到爸爸嘅心機。」最終向籽羲憑摔投招式反勝對手晉級。決賽面對希臘對手，向籽羲成功抵住壓力，再贏一仗封王。

至於決賽面對意大利對手的李俊亨(Henry)，儘管第一個回合落敗，經調整心態後於第二、三回合皆有超水準發揮，接連使出擅長的低掃腳和過背摔取分，在第三回合更以12分完勝，藉一記低掃腳TKO對手，成為首位在國際賽取得12分的香港散打選手。

總結香港散打隊此行成績，除張溢霖掛銀外，其餘5人均摘金而回。港隊大軍返港後，將繼續各有各忙，出戰大大小小的賽事，當中包括向籽羲和Henry將於本月(2月)26日，出戰「Energy Fight搏擊大賽」。