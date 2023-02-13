PSG轉性玩青訓　5大新星打開上位之門

法甲班霸巴黎聖日耳門(PSG)向來係轉會土豪，天價收購尼馬、基利安麥巴比等巨星深入民心，不過自教練加迪亞同總監甘波斯上場後，似乎決心作出改變，畀更多機會青訓球員上陣，近期人氣急升嘅沙利艾美利等5位新星，就有望喺巴黎上位。

受到傷病問題困擾，16歲嘅沙利艾美利今季火速上位，近4場賽事更2度取得入球，17歲中堅比舒亞保近期亦頻頻上陣，加上17歲前鋒侯斯尼、18歲西班牙中場加爾比都喺今季首次為一隊上陣，加上基利安麥巴比嘅16歲細佬伊當麥巴比備受期待，佢哋被視為PSG青訓梯隊黃金一代。

總監甘波斯表示：「我哋會畀更多時間年輕球員，加迪亞明白呢個係球會嘅計劃，我哋要騰出空間畀佢哋上位，防止佢哋畀其他歐洲豪門挖角。」PSG青訓一向人才輩出，好似拉比奧特、京士利高文、尼干古、穆沙戴亞比等等，但佢哋都因為想尋求上陣機會而選擇轉會。

PSG教練加迪亞就表示，唔介意對沙利艾美利等小將委以重任：「球隊需要競爭，如果一個16歲半球員證明自己比其他人更值得上陣，佢就一定會上陣！」