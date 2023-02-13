利物浦主場鬥愛華頓　默郡打吡例少波入

今晚「默西賽德郡打吡」利物浦主場鬥愛華頓，「紅軍」持續低迷，近4場聯賽錄得1和3負，以穆罕默德沙拿為首嘅鋒線腳頭無靈，導致近4場聯賽僅入1球。「拖肥糖」喺新帥戴治帶領下，改踢體力化硬朗足球，利記要入波就更難。兩隊近4次對賽，有3次總入球開2球或以下，可博中位數2.5球嘅入球細。(Now 621及611周二凌晨4時直播)

利物浦今季水準嚴重走下坡，受到多種因素影響，包括中場人腳老化，組織攻勢能力大不如前，加上屋漏偏逢連夜雨，有多位主力先後受傷，長期陣容不整，想谷都谷唔起。此外，「紅軍」喺冬季轉會市場增兵工作亦未如理想，新簽荷蘭前鋒加普唔啱踢，6次上陣0入球及0助攻，多種不利因素夾擊之下，相信利物浦短期內都難以翻身。

愛華頓換帥谷底反彈

另邊廂，護級份子愛華頓上仗喺新帥戴治率領之下，爆冷以1比0擊敗榜首阿仙奴，取得夢幻開局。呢位前般尼領隊擅長採取體力化戰術，要求球員不惜氣力搶逼，令對手難以組織攻勢，今仗遇上同市宿敵利物浦，「拖肥糖」球員肯定更加搏命搶分。事實上，愛華頓近年對利物浦，並唔太輸蝕，雙方近6次英超交鋒，愛華頓取得1勝3和2負，包括今季聯賽首循環打和0比0，預料今仗戰居仍然會緊湊，但入波唔會多。