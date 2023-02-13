背後泉源場上更勇猛　港超球星情人節齊放閃

港超正進行得如火如荼，適逢情人節即將到來，各港超球員當然把握機會與另一半甜蜜慶祝。《我撐本地波》祝願各位場上交出好表現外，當然亦繼續與伴侶愛得甜蜜，一於事業、愛情兩得意！

查理史葛享受異國情緣

前年從英國來港發展的查理史葛（Charlie），笑言自己十分享受與另一半Kannas慶祝情人節：「上年我喺屋企煮牛扒，同佢食咗餐燭光晚餐，之後睇咗套戲，都係好簡單咁過，因為之後嗰日有比賽。今年情人節朝早都要練波，之後可能出去行下同去尖沙咀或者中環，食個晚餐。」異國戀向來十分困難，但雙方已一起第二年，難怪Charlie亦表示十分感恩：「兩年都算係一段好長嘅時間，尤其Kannas係我嘅初戀，仲要嚟自香港呢個我咁鍾意嘅地方，雖然文化上有啲差異，但我真係好開心識到佢。」

鄭兆均兩地情緣「Long D」有心得

鄭兆均去年與伴侶Yukki結束愛情長跑註冊結婚，今年將會是兩人成為夫妻後，度過的首個情人節。「均仔」說由青年軍開始，無論風吹雨打，Yukki都會來球場支持，多年來伴侶的犧牲，令其十分感動。由於現時老婆長期在外地工作，「均仔」特別分享「Long D」心得：「雖然我哋兩個所在嘅地方有時差，但一有時間我哋就會傾電話，大家去咗乜嘢地方，都會影相畀對方睇。」他透露情人節當日會「食豪啲」，並預約高級日本餐廳慶祝。

川瀨浩太介紹日式慶祝法

川瀨浩太（Kota）剛與模特兒太太未優，度過結婚一周年紀念，這位冠忠南區「瀛男」解釋情人節在日本，是一個由女方作主導的節日：「喺日本，情人節嘅慶祝方法，通常係女仔向男仔送朱古力等禮物，而且仲分為女仔送畀心上人嘅『本命朱古力』，同親朋之間會送『義理朱古力』。」Kota透露去年太太送給他一款名牌朱古力，並為其烹飪豐盛晚餐，笑言非常期待今個情人節會收到甚麼禮物。

汪雙財追夢感激太太支持

汪雙財日前與妻子Amy舉行婚禮，他指兩人會到泰國渡蜜月：「今年可能係最特別嘅情人節，因為完咗婚禮之後會去泰國玩幾日，第一次喺外地過情人節，真係好開心。」「阿財」謂太太不時入場觀看比賽，為他在足球路上帶來極大動力，非常感激太太支持自己追尋足球夢：「上年同太太求婚，嗰陣都未知可以踢港超，之後有機會加盟港會，都有問佢意見，佢都鼓勵我試吓，平時又肯分擔家務，所以如果冇佢幫手，我今年未必兼顧到踢港超。」

高素巴耶夫搏盡為妻女

東方的吉爾吉斯斯坦中堅高素巴耶夫（Tamir），2019年與老婆拉埋天窗，現時兩人育有兩位女兒。常說女兒是「爸爸前世戀人」，Tamir笑言沒有比賽與訓練的日子，大部分時間都用來照顧兩位「小公主」：「兩個囡囡出世後，我同老婆都好少有機會二人世界，但有佢哋喺身邊係好開心，家人令我落場比賽嘅時候更加落力。」Tamir近期將老婆及兩位囡囡接來香港一同居住，一家四口共享家庭樂，家人更不時會入場支持他比賽。

姚浩明為個Ｂ選擇實際

今年為標準流浪左閘姚浩明與太太「穎琦」婚後首個情人節，他透露由於小朋友即將在5月初出生，因此選擇簡單慶祝：「大家經歷咗3年情人節，送過好多禮物畀大家，依家買紮花都千零蚊，一兩日就凋謝，花呢啲錢好無謂，寧願留番畀小朋友。」「姚明」續指拍拖時已經與「穎琦」同居，因此婚後感覺分別不大，並期待小朋友出世後，可以入場觀看自己踢波，並在長大後成為職業足球員。

陳肇鈞三十而立等做老襯

剛加盟晉峰的陳肇鈞（Philip），今年與女友Noel度過第4個情人節，他笑言本身是個沒有太大節日儀式感的人，但與女友日子久了，覺得即使「簡簡單單食餐飯」也十分重要，Philip不忘感謝Noel的體諒：「上年成日跟港隊出外集訓同比賽，佢都好支持，起碼尊重我呢個職業球員嘅身分。」已經「三十而立」的Philip，承認有計劃「拉埋天窗」：「都有諗過結婚，希望唔使太耐，一陣佢『走咗佬』就大鑊，哈哈，不過要做嘅嘢係去旅行先。」

維繫感情妙法翁煦濤學懂包容

翁煦濤去年與身為舞蹈老師的女友Christina確認情侶關係，今年一齊度過首個情人節，兩人平日工作非常忙碌，但即使「簡簡單單地過」，依然會抽時間慶祝。作為本地職業足球員，經常要面對很多不確定性，「翁仔」慶幸獲女友體諒：「之前自己都經歷過拖糧，但佢都依然好支持我，無論生活或起居飲食都好照顧我。」「翁仔」表示自己與女友互相形成正面影響，並認為維繫一段感情最重要是學會包容。

黎格爾靈魂伴侶10年長跑

黎格爾與「嘗真」拍拖已經10年，他指今年情人節計劃在晚餐後，與女友一同參加工作坊或者到人氣熱點影相打卡。兩人由大學開始認識，「格爾」形容女友就像「Soulmate（靈魂伴侶）」：「大家咩都會講，生活上好多嘢佢都幫我解決，啱啱一齊時已經好夾，依家一齊住更加習慣佢嘅存在，大家一齊好舒服。」今季重返港超聯，「格爾」感激女友背後的支持：「始終今年踢深水埗收入冇咁多，睇下自己有冇得繼續進步，想令生活穩定落嚟，咁先可以計劃下一步。」

女友從無怨言黃浩然心存感激

黃浩然（Andy）笑言球隊碰巧在情人節當日放假，因此能夠與女友Yinin慶祝，並慶幸得到對方體諒，即時要應付比賽，未能在重要日子慶祝，對方也沒有怨言：「佢好明白我好重視足球，所以之前佢生日撞正要比賽，都冇發脾氣，同埋平時食飯唔可以大魚大肉，有好多限制，所以好多謝佢一直無條件咁支持我。」Andy又略帶感觸道：「依家差唔多25歲，正常呢啲年紀事業應該有啲成就，但自己早幾年遭遇過欠薪，好彩得到Yinin鼓勵，畀我做鍾意嘅嘢。」