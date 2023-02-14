利物浦打吡大翻身　加普開齋2023年第1勝

周二(14日)凌晨英超「默西賽德郡打吡」，今季沉淪嘅利物浦大踢爭氣波，主場以2比0擊敗死對頭愛華頓，拎到2023年首場英超勝仗，1月加盟嘅荷蘭翼鋒加普亦拎到轉會後第1個入球，加上羅拔圖法明奴同迪亞高祖達今仗久休復出，「紅軍」季尾有望重拾光輝，衝擊前4位置。

利物浦踏入2023年後英超4場不勝(1和3負)，今場打吡戰鬥志相當高昂，35分鐘愛華頓中堅達高斯基頭槌頂中柱，利物浦隨即快速反擊，達雲紐尼斯左路快放後，傳中畀穆罕默德沙拿乖巧挑入。換邊後4分鐘利物浦再有反擊機會，加普接應阿歷山大阿諾特傳中近門射入，係佢加盟「紅軍」後首個入波，亦協助球隊贏2比0完場。

利物浦贏波後排喺聯賽榜第9位，落後第4位嘅紐卡素9分但踢少1場，仍有機會爭奪歐聯資格。除咗加普開齋之外，利物浦今場有養傷2個月嘅羅拔圖法明奴，同養傷4個月嘅迪亞高祖達後備上陣，加上路爾斯戴亞斯亦接近復出，利物浦豪華鋒線將回復「夫添」，自然更有信心。

「紅軍」領隊高普完場後再做招牌「連環拳」慶祝，佢賽後表示：「呢場勝仗令我如釋重負，我都唔想咁做(連環拳)，但你唔知下次幾時先有得再做。晏菲路今場氣氛冇得頂，我哋各方面都做得好好，今場我見到一支真正團結嘅球隊。」