傅家俊威爾斯賽轟133度都要輸　奧蘇送蛋

推遲上演的威爾斯公開賽周一開打，香港「一哥」傅家俊(Marco)即使轟出一Cue133度，但對住狀態弗爆的基拔無緣晉級；而「火箭」奧蘇里雲則速戰速決向對手送上4蛋。

早前因為賽程調動，令Marco可以趕及回港度新歲，今仗也是他兔年第1擊，面對狀態火熱的英格蘭球手基拔，雙方對戰6局，基拔不斷搶攻頻頻「起迫」，交出6 Cue50+，更在最後一局打Cue113度，向傅家俊送蛋；處於被動的Marco先後在第2及第4局分別轟出67度及133度，但難阻基拔的氣勢，最終以2比4落敗。至於另一名香港球手李俊威則於周二亮相，與卡寧頓爭逐。

至於爭取第五次捧走威爾斯賽冠軍的奧蘇里雲，面對蘭斯輕鬆打出3桿50+以4比0獲勝，這位世界「一哥」目前單季排名26，如果他想爭逐下周一（20日）展開的球員錦標賽，他必須在今個比賽至少要打入決賽，才能將單季排名提升至前16，取得入圍資格。

不過，他賽後已封定後門，「我覺得自己可能會錯過今年的球員錦標賽，因為我可能不會在此奪冠，但我會盡力，如果做不到也不會失望，我已確定去泰國參加6紅球世錦賽。」