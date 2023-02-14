港甲　領先3球！駿英九龍城照失分

港甲周日（12日）展開第17周賽事，當中駿英九龍城一度領先3球下，僅與愉園打和4比4，失分之餘更被頭兩位的中西區及沙田，拉開至5分差距。

駿英九龍城上半場佔盡優勢，4分鐘就憑Aryan左路禁區頂推大位施射，彎入死角先開紀錄。之後鄧匡延到27分鐘，接應蕭志豪傳送，在門前建功，2分鐘後再把握對方門將撲出袁立翔射門，衝前補中，助球隊領先至3比0。隨後形勢逆轉，愉園靠荷西卡保上半場連入兩球，救幫助球隊追至僅落後1球完半場。

愉園換邊後初段更再入兩球反超前，九龍城直到76分鐘，終於憑Aryan右路突破後傳中，鄧匡延為球隊射成4比4完場，大演帽子戲法，可惜未能為九龍城帶來勝利，加上同日出擊的中西區及沙田，分別擊敗黃大仙和葵青，令九龍城被中西區及沙田拉開至5分差距，中西區則憑較佳對賽成績，力壓沙田處於榜首。

甲組第17周賽果：

東區 4：3 永義地產

中西區 6：3 黃大仙

公民 0：1 高力北區

南華 1：1 佳聯元朗

凱景 1：1 騰翱MG

愉園 4：4 駿英九龍城

葵青 1：4 沙田