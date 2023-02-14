葉耀邦33分助Gatorade Energy闖精英組決賽

首屆「佳得樂籃球挑戰賽」昨晚（13日）上演精英組4強大戰，Gatorade Energy憑葉耀邦貢獻「雙雙」，轟全場最高33分，另取17個籃板，以78：76險勝有蕭俊傑轟32分的Gatorade Bolt，成功進身周六（18日）舉行的總決賽，將與Gatorade Power爭奪冠軍寶座！

Gatorade Energy 成員包括：蔡再懃、泰那、李琪、林俊光、黃律堯、錢嘉豪、蔡鴻興、黃子謙、譚子健及葉耀邦，星級外援泰那至今未上陣，蔡再懃昨於4強對Gatorade Bolt一戰上陣半分鐘受傷退下火線。今仗兩軍鬥得激烈，半場Gatorade Energy僅領先40：39，最終由葉耀邦和李琪合轟61分，以78：76險勝Gatorade Bolt，強勢闖進決賽。數據方面，葉耀邦今場交出高效表現，獨取全場最高33分，另有17個籃板，而射手李琪則投進5記三分，貢獻28分，至於Gatorade Bolt則由蕭俊傑包辦32分，另加12籃板，朱梓鎔亦有14分、7個籃板進帳。

李琪大讚隊友表現愈來愈上力：「第一場輸球那時我們完全『不夾』，因為我們沒有時間一起練球，只藉比賽建立默契，但現在大家已經愈打愈好。我們分工很清晰，一些主守，一些主攻，有人會負責搶板，不會『爭波打』，用一些簡單的戰術得分，配合得不錯。」

另一場4強賽，擁有奧斯汀、許烜行、韓天次、蔡龍德等人坐鎮的Gatorade Power以108：74擊敗Gatorade Fuel，取得另一個決賽席位。