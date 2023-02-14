希亞路：16強開鑼 PSG可先拔頭籌

巴黎聖日耳門日(PSG)及拜仁慕尼黑今季最大目標，皆為奪得歐聯冠軍，今戰勢必精彩。

PSG今季表現不太穩定，不過我預期他們今仗將會準備就緒，事關一直以來他們的首要目標都是要成為歐洲盟主。事實上，他們陣中粒粒皆星，當這班球員決心要演出身價時，絕對能夠踢出魔法一般的足球。

經歷了卡塔爾世盃決賽周的挫敗後，歐聯淘汰賽對基利安麥巴比來說意義更加重大。他渴望可以首次高舉歐聯冠軍寶座以作出補償。如果他能夠趕及復出的話，無論他正選上陣抑或後備登場也好，其速度將可撕破拜仁慕尼黑的防線。

預期於PSG的右路，阿舒拉夫跟拜仁守將艾方素戴維斯的大鬥法亦至為關鍵。兩位球員都喜歡上前助攻，亦是其所屬球隊創造入球機會的主要來源，但他們同時也要在防守方面交出好表現，阻止對方進襲。

左路方面，祖奧簡斯路自從由曼城轉投後跟拜仁慕尼黑一拍即合，他有能力在邊路作出傳中球、推大位作出遠射，甚或於死球攻勢時產生威脅。

我亦十分期待看到穆斯亞拿的演出，此子個人技術出眾，視野廣闊，同時亦有能力取得入球，所以馬高華拉堤將要擔任看管他的重任。

我認為PSG壓力較大，而拜仁慕尼黑於歐洲頂級賽事的經驗亦十分豐富。然而，相信PSG可憑主場之利，首回合小勝拜仁慕尼黑而先下一城。