賽馬會菁英盃　晉峰變陣激鬥東方

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「賽馬會菁英盃」今晚假旺角大球場上演一場B組賽事，由晉峰面對東方。「粉紅軍團」冬窗積極增兵後實力有改善，為報首循環落敗之仇，戰意毋庸置疑，至於仍有望出線的東方，則需要繼續搶分，力爭重返小組前列，激戰可期。（on.cc東網周三晚8時直播）

晉峰上場聯賽作客兩球擊敗深水埗，但總教練何信賢承認對球員體能消耗極大，加上伍家揚累積5黃需要停賽，今場或會作出大量輪換：「預咗東方會搶攻，因為佢哋未夠分出線，都會驚大敗；但我覺得星期日場聯賽更加重要，反而想留多啲精力對和富大埔。」

何信賢籲小將盡力發揮

「何Sir」續指球隊在1月份增兵過後，實力有所增強，希望一班年輕球員珍惜今次比賽機會，好好發揮及向教練證明自己。

黃偉國上場為球隊先開記錄，暫時聯賽累積4個入球，成為球隊次席射手，但他認為自己今季表現僅屬不過不失。晉峰在「菁英盃」提早出局，「阿國」承認感到有點失望及可惜，但指今場面對東方，自己依然會全力以赴：「東方爭出線應該會出多啲外援，但我嘅心態會保持積極，盡力發揮自已，如果有入球就更加好，最起碼唔好比對手覺得，我哋係容易對付嘅對手。」

同樣要面對密集賽程的東方，上場2比2激和標準流浪，更有高素巴耶夫因傷退下火線，主教練盧比度（Chino）透露這位主力中堅傷勢不嚴重，但為審慎起見今場或會讓他輪休。次循環再鬥晉峰，Chino認為戰況會有不同：「除咗費利浦薩，佢哋幾位新兵，好似陳肇鈞同列卡度等都好具質素，呢場我哋要做更多部署。」去役傷出的巴杜姆已無大礙，今場可以候命，惟Chino就希望陣中U22球員，今場可以肩負更大責任。

馬希偉要踢出自己風格

首循環面對晉峰，攻入今季開齋波的馬希偉（Timi），就講到教練團對他的一些提點：「早前『菁英盃』對香港U23雖然贏波，但我哋有好多失誤，教練都有提我哋用波要再做好啲，要做正確嘅決定。」Timi指有留意到晉峰近期陣容變動，認為對手實力已有提升，但強調東方無論面對任何對手，都會只會堅持踢出自己風格。

晉峰 4-3-3

14羅澔陽

5楊憲樂 4曾仲楠 6葉卓文 44黃政德

80奧迪加 8卡爾特納 28邵昀俊

27費利浦薩 9播磨浩謙 10黃偉國

東方4-3-3

40.鍾凱文

2亞歷斯祖 4鐘樂安 27馬高斯 30黃梓浩

16梁振邦 6胡晉銘 55馬希偉

11黃皓雋 9巴杜姆 23孫銘謙