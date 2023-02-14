麥巴比缺陣乘機踢館　拜仁反轉PSG

歐聯16強首回合展開，立即上演好戲碼，巴黎聖日耳門（PSG）主場迎戰拜仁慕尼黑，法甲豪門PSG近況只屬一般，繼法足盃被宿敵馬賽淘汰後，上仗聯賽不敵摩納哥，加上射手基利安麥巴比有傷在身，難以披甲，攻力勢必受削。德甲勁旅拜仁慕尼黑屬於歐聯爭標分子，尤其對住PSG贏多輸少，客勝值博。（Now 643周三凌晨4時直播）

法甲榜首巴黎聖日耳門雖然球星如雲，但今季喺加迪亞執教之下，表現欠缺霸氣，就算踢本土賽事，只要遇上稍具實力對手，往往陷入苦戰，踏入2023年後，已經喺聯賽不敵3支前列球隊朗斯、雷恩及摩納哥，踢法足盃則輸畀馬賽，可以話係遇強即屈，甚至被球迷嘲諷係偽豪門。值得一提，PSG今屆歐聯分組賽僅以次名出線，從上述成績可見，PSG表現難令人信服，更何況今仗缺少基利安麥巴比，美斯亦有輕傷在身，即使上陣亦可能影響發揮，遇上頂級勁旅拜仁慕尼黑，預料將會處於下風。

硬撼PSG贏多輸少

拜仁慕尼黑歇冬後，曾經頻頻喺聯賽失分，喺冬季轉會市場簽入曼城翼衞祖奧簡斯路後，側擊力獲得提升，近期已重回正軌，各項賽事取得3連勝，合共轟入11球，而且呢支傳統勁旅踢歐聯嘅水準一向有保證，其中今屆6場分組賽全勝，屬於唯一全勝之師，並且合共攻入18球，僅失2球，演出攻守兼備。睇埋往績，原來拜仁近5次鬥PSG，獲得4勝1負，心理上佔優，呢口客W相當值博。