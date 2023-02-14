麥洛連被逐出場　香港東方末段崩盤不敵勇士

東南亞籃球邀請賽（ABL）常規賽最後一站越南站，香港東方對菲律賓三寶顏勇士，在中鋒麥洛連被逐出場下，內線淪陷，以65：71落敗，將於周四（16日）對馬來西亞金群利金鹿，繼續衝擊季後賽資格。

ABL常規賽進入直路，榜首的馬來西亞金群利金鹿和越南西貢熱火以9勝3負，提前獲得季後賽資格，至於香港東方賽前錄得8勝3負，只需再贏一仗即可鎖定四強席位。

托查摩利路斯缺陣下，東方教練柏利施域調整陣容，由三個洋將配搭徐遠征和蘇利文擔任正選，但效果平平，首節已出現5次失誤，三分6投盡墨。勇士獲前NBA冠軍Mario Chalmers和前ABL冠軍Renaldo Balkman加盟，氣勢如虹，第二節一度拉開10分差，幸好巴錫挺身而出，在完半場前3分鐘豪取7分，追成31：34。

換邊後，勇士雙星Renaldo Balkman和Mario Chalmers吞下T Foul和U Foul，東方趁機反攻，麥洛連、基拔和徐遠征聯手打出15：0的攻勢，反超前55：48進入決勝節。但完場前5分鐘，輪到東方陷入犯規麻煩，麥洛連連吞一U一T被逐出場，被對手打出11：0的攻勢，以65：71落敗。

麥洛連離場前14投10，取得22分14籃板。基拔同樣交出「雙雙」18分16籃板。徐遠征有8分進帳。東方全場有23次失誤，遠多於對方的9次，整體三分25投5中，命中率得兩成，成為落敗主因。東方目前累積8勝4負，與新加坡騰飛之獅並列第3。